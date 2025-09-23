Ucraina se pregătește pentru o nouă fază a războiului, în care se va baza mai mult pe propriile forțe (Reuters)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va solicita aliaților săi un sprijin mai mare în timpul discursului său la ONU și al întâlnirii cu Donald Trump, dar, în culise, Kievul se pregătește pentru o nouă fază a războiului, una în care Ucraina se va baza mai mult pe propriile forțe, transmite agenția Reuters, citată de BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Speranțele Kievului pentru noi sancțiuni dure ale SUA împotriva Rusiei se estompează, dar noul pragmatism al guvernului ucrainean face ca vizita lui Zelenski să fie mai puțin tensionată decât vizitele anterioare, având în vedere lecțiile învățate din scandalul de la Casa Albă din februarie, comentează agenția.

Lobby-ul intens nu a reușit să-l convingă pe Trump să impună sancțiuni care ar fi afectat în mod semnificativ economia de război a Rusiei și l-ar fi adus pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor, în timp ce ucrainenii rămân sceptici cu privire la o încheiere rapidă a războiului.

Doar 18% dintre ucraineni cred că ostilitățile s-ar putea încheia în acest an, iar sentimentul de incertitudine cu privire la viitor este răspândit în Ucraina, a declarat Anton Grușețki, șeful Institutului Internațional de Sociologie din Kiev.

Putin a obținut recent o serie de victorii diplomatice, inclusiv o invitație în Alaska, și există semne că Ucraina trece la o nouă fază a războiului, în care sprijinul străin va fi redus, notează Reuters.

În același timp, dronele ucrainene care atacă porturile și rafinăriile de petrol demonstrează modul în care Kievul încearcă să exercite presiuni asupra Rusiei.

„New Yorkul este un loc de întâlnire în fiecare septembrie. Este un loc incredibil de important”, a declarat pentru agenție Serhii Kisliția, primul adjunct al ministrului ucrainean de externe. „Mi-ar plăcea ca lucrurile să se miște mai repede, dar nu vor exista niciodată soluții simple pentru conflicte de această amploare. Prin urmare, nu cred că ne vom întoarce din New York cu soluții ușoare.”