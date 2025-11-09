Siria a desfăşurat ”operaţiuni preventive” împotriva ISIS, înaintea întâlnirii președintelui Ahmed al-Sharaa cu Donald Trump

Siria a desfăşurat operaţiuni preventive la nivel naţional împotriva celulelor Statului Islamic, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, în timp ce preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit la Washington, unde se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump şi se va alătura coaliţiei anti-Stat Islamic conduse de SUA, relatează Reuters, citat de News.ro.

Forţele de securitate siriene au efectuat 61 de raiduri, arestând 71 de persoane şi confiscând explozibili şi arme, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne pentru postul de televiziune de stat Al-Ehbaria.

Washingtonul se pregăteşte să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a contribui la realizarea unui pact de securitate pe care SUA îl negociază între Siria şi Israel, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu acest subiect.

Un oficial al administraţiei americane a declarat, de asemenea, că Washingtonul evaluează în permanenţă poziţia necesară în Siria pentru a combate eficient Statul Islamic.

Preşedintele sirian, Ahmad al-Sharaa, ale cărui forţe rebele l-au îndepărtat de la putere la sfârşitul anului trecut pe fostul lider Bashar al-Assad, aflaţi de mulţi ani la putere, a sosit sâmbătă în Statele Unite pentru o vizită oficială, a anunţat agenţia oficială de presă a ţării sale, la o zi după ce liderul sirian a fost şters de pe lista neagră a terorismului, relatează AFP.

În cadrul acestei vizite istorice, Damascul ar urma să semneze un acord pentru a se alătura coaliţiei internaţionale anti-jihadiste conduse de Statele Unite, potrivit emisarului american pentru Siria, Tom Barrack.

Grupul jihadist Stat Islamic a fost învins în 2019 în Siria de coaliţia de rebeli a lui Sharaa şi de Forţele Democratice Siriene, conduse de kurzi, care negociază în prezent integrarea lor în armata siriană.

Ţara, care a ieşit dintr-un război civil de peste 13 ani, încearcă, de asemenea, să facă rost de fonduri pentru reconstrucţie, un efort al cărui cost ar putea depăşi 216 miliarde de dolari (187 miliarde de euro), potrivit Băncii Mondiale.

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a ridicat sancţiunile împotriva lui Al-Sharaa, care până acum avea nevoie de o derogare din partea Naţiunilor Unite pentru fiecare deplasare internaţională.

Donald Trump s-a întâlnit deja cu liderul sirian în timpul unei călătorii în regiunea Golfului în luna mai şi a anunţat ridicarea sancţiunilor americane împotriva Siriei. Al-Sharaa, fost lider al al-Qaida, pe capul căruia se punea cândva o recompensă de 10 milioane de dolari, a obţinut o victorie diplomatică importantă câştigând recunoaşterea preşedintelui american Donald Trump odată cu întâlnirea de la Riad.

Cei doi vor discuta, luni, la Washington, şi despre negocierile directe iniţiate de autorităţile siriene cu Israelul.

În luna mai, Donald Trump îl îndemnase pe liderul sirian să adere la acordurile Abraham, în cadrul cărora mai multe ţări arabe au recunoscut Israelul în 2020.