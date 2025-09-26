FOTO Moment istoric pentru Reșița: funicularul renaște și va fi redat comunității, printr-un proiect New European Bauhaus, în valoare de 8,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene

Simbol al patrimoniului industrial și martor al istoriei orașului, funicularul din municipiul Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi reconvertit într-un spațiu spectaculos destinat pietonilor și bicicliștilor, cu rol cultural, turistic și de mobilitate urbană. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Primăria Municipiului Reșița au semnat, astăzi, 26 septembrie 2025, contractul de finanțare pentru această investiție, prin Programul Regional Vest 2021–2027.

Proiectul, în valoare totală de 8,6 milioane de euro, beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 6,7 milioane de euro.

Construit la începutul anilor ’60 pentru a transporta calcar, funicularul va fi transformat într-un traseu pietonal și ciclistic suspendat de peste 700 de metri. De la peste 30 de metri deasupra orașului, locuitorii și turiștii vor descoperi Reșița dintr-o perspectivă unică, cu zone de relaxare, locuri de joacă și puncte de belvedere, dar și prin experiențe pline de adrenalină, precum tiroliana și bungee-jumpingul.

Noua promenadă suspendată nu va fi doar o atracție urbană, ci și o poartă către natură

Pasarela va lega centrul Reșiței de dealurile orașului și de traseele de drumeție din jur. Mai mult, Via Transilvanica – cel mai lung traseu pedestru din România – va include și funicularul.

Accesul va fi facil pentru toată lumea, prin ambele capete și cu un lift panoramic dedicat inclusiv copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu mobilitate redusă. La baza funicularului va fi amenajat un centru de vizitare modern, un spațiu al expozițiilor, proiecțiilor și evenimentelor menite să aducă la viață patrimoniul industrial al orașului.

Proiectul este rezultatul muncii a zeci de specialiști români și internaționali, care au păstrat funicularul cât mai fidel formei sale originale pentru acest proiect, intervenind doar acolo unde structura era afectată.

„Funicularul din Reșița este un proiect inovator de reconversie urbană. Dintr-un obiectiv abandonat, dar profund legat de identitatea orașului, se naște un punct de atracție unic în România. Este o punte între trecut și viitor, un loc în care comunitatea și turiștii se vor întâlni pentru a redescoperi frumusețea orașului și legătura sa cu natura. Ne bucurăm că această inițiativă este finanțată prin Programul Regional Vest și că reprezintă primul proiect din regiune aliniat principiilor New European Bauhaus”, a declarat Sorin Maxim, director general al ADR Vest.

Transformarea funicularului se înscrie într-o viziune mai amplă de regenerare urbană, care include promenada Bârzava și pasarelele pietonale și de bicicletă – proiecte ce conturează un oraș mai verde și mai conectat.

Lucrările de reconversie sunt programate să se încheie la începutul anului 2028.

Se finanțează proiecte sustenabile

Apelul pentru proiecte-pilot New European Bauhaus este în continuare deschis în Regiunea Vest și are un buget total de peste 27 milioane de euro.

„New European Bauhaus nu înseamnă doar renovarea unor clădiri sau realizarea de infrastructuri. Finanțăm proiecte sustenabile, deschise publicului, valoroase din punct de vedere estetic și realizate cu implicarea cetățenilor și a experților din domenii diverse – de la arhitectură și design, până la educație, știință și industrii creative. Aceste inițiative readuc la viață spații urbane și le oferă comunității. Ne dorim ca ele să devină emblematice pentru Regiunea Vest și, de ce nu, pentru întreaga Românie”, a precizat Georgiana Radac, șef al Autorității de Management PR Vest 2021–2027 din cadrul ADR Vest.

Termenul limită de depunere a proiectelor pe componenta New European Bauhaus a PR Vest este 15 decembrie 2025.