Suedia propune Danemarcei să-i livreze sisteme de luptă anti-dronă, înainte de summitul UE de la Copenhaga

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Suedia a anunţat vineri că este pregătită să-i ofere Danemarcei sisteme de luptă anti-dronă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea unor aeroporturi civile şi militare din ţara vecină, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am observat o activitate intensă cu drone în diferite ţări în ultimele zile. Drone foarte nedorite. Iar miercurea viitoare, circa 40 de şefi de guvern se vor reuni la un summit UE, la Copenhaga”, a declarat premierul suedez Ulf Kristersson, transmite Agerpres.

„I-am propus Danemarcei să o ajutăm cu capacităţi militare suedeze anti-drone pentru a asigura că întâlnirile pot avea loc”, a adăugat el.

Aceste capacităţi militare sunt capabile să „doboare drone nedorite”, a continuat el.

„Depinde acum de Danemarca să decidă dacă are nevoie de ele”, a adăugat premierul după o discuţie cu omologul său danez, Mette Frederiksen.

Dacă Copenhaga acceptă, Stockholm îi va pune la dispoziţie „imediat” aceste mijloace, a asigurat Ulf Kristersson.

Suedia a investit masiv în ultimele luni în achiziţionarea de sisteme de apărare antiaeriană.

„Am comandat în ultimele luni sisteme de apărare aeriană, în valoare de peste 10 miliarde de coroane, capabile să combată atât dronele, cât şi aeronavele, şi investim în noi capacităţi anti-drone”, a declarat ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, într-un mesaj pentru AFP.

El a menţionat proiectul Loke, un sistem mobil de radar şi de luptă anti-drone, dezvoltat în 84 de zile de industria de armament, inclusiv compania de apărare Saab, în colaborare cu forţele armate suedeze.

Danemarca rămâne în stare de alertă maximă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea marilor sale aeroporturi.

Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută, incident care s-a repetat în noaptea de miercuri spre joi în zona a patru aeroporturi daneze.

Guvernul de la Copenhaga vorbeşte despre un „atac hibrid” efectuat de un „actor profesionist”, în timp ce ambasada rusă în capitala daneză a respins „speculaţiile absurde” despre implicarea Rusiei şi vede în acestea o „provocare orchestrată”. La Copenhaga va avea loc săptămâna viitoare un summit al liderilor europeni.