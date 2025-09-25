O dronă operată de către un străin, confiscată în apropierea aeroportului din Oslo, anunţă poliţia norvegiană / Bărbatul, de aproximativ 50 de ani, nu a fost arestat şi urmează să fie audiat / Poliţia nu vede nicio legătură, în acest stadiu, între incidentele din Scandinavia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia norvegiană anunţă joi că a confiscat miercuri o dronă operată de către un bărbat de origine străină, în apropierea Aeroportului Internaţional din Oslo, în contextul unei multiplicări a incidentelor de acest fel în Scandinavia, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, îşi opera drona într-o zonă interzisă – fără ca acest lucru să aibă un impact asupra traficului aerian -, a declarat AFP şefa Secţiei de Urmăriri a Districtului regional al Poliţiei, Lisa Mari Løkke.

El nu a fost arestat, însă urmează să fie audiat de poliţie, a anunţat ea, refuzînd să-i precizeze naţionalitatea.

”Ieri (miercuri), către ora (locală) 21.00 (22.00, ora României), poliţia a fost informată că o dronă a pătruns în zona de interdicţie de survol a aeroportului din Oslo”, a declarat Lisa Mari Løkke.

”Când ne-am dus la faţa locului, am găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani care pilota drona”, a declarat ea.

Poliţia l-a pus să aterizeze drona şi a confiscat-o.

TRAFIC AERIAN SUSPENDAT ÎN NOAPTEA DE LUNI SPRE MARŢI

Acest episod intervine după posibile observări ale unor drone care au afectat traficul aerian pe aeroporturi daneze, la Copenhaga, dar şi la Oslo, săptămâna aceasta.

”În acest stadiu, nu vedem vreo legătură” între aceste incidente, a anunţat Lisa Mari Løkke.

În noaptea de luni spre marţi, traficul aerian pe aeroportul din Oslo a fost suspendat timp de aproximativ trei ore, după semnalarea unei posibile prezenţe a unei drone.

Lisa Mari Løkke a precizat joi că este vorba despre lumi care au fost observate în aer şi că sunt în curs verificări pentru a se stabili dacă a fost vorba despre o dronă.