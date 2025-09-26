Ministrul Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Amenda a fost de doar 200.000 lei. Este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile

Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru, transmite News.ro.

”530 de oameni, găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situaţie gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală. Este mult prea puţin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru”, spune ministrul Muncii, pe Facebook.

Florin Manole mai arată că a discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare şi protecţie reală. ”Iată că discuţia a fost confirmată de realitate”, adaugă ministrul.

Inspecţia Muncii a anunţat un record de muncă nedeclarată identificată la o singură companie de curierat din Bucureşti, unde 530 de persoane depistate lucrând „la negru” într-o singură zi.

”Inspecţia Muncii informează opinia publică cu privire la rezultatele unei acţiuni de control de amploare, desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bucureşti. În data de 23 septembrie 2025, în cadrul verificărilor vizând respectarea legislaţiei muncii, inspectorii ITM Bucureşti au descoperit un caz de o gravitate deosebită, identificând un număr record de persoane care prestau muncă nedeclarată”, se arată în comunicatul oficial.

Pentru fapta de muncă nedeclarată, operatorul economic a fost sancţionat cu amenzi în valoare totală de 200.000 de lei. Această operaţiune face parte din strategia naţională a Inspecţiei Muncii de combatere a muncii nedeclarate, fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât şi drepturilor sociale ale angajaţilor, arată înstituţia.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurenţa loială şi, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecţie socială. Inspecţia Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja şi sancţiona cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.