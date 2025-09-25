Reuters: De ce experții Nobel nu pariază pe Trump la Premiul pentru Pace din acest an

Președintele SUA, Donald Trump, nu va câștiga mult râvnitul Premiu Nobel pentru Pace, deoarece desființează ordinea mondială internațională pe care comitetul de acordare o prețuiește, potrivit experților.

Lobby-ul său este probabil contraproductiv. Comitetul preferă să lucreze independent, protejându-se de presiunile externe, a spus unul dintre membrii săi pentru Reuters.

Corpul format din cinci membri ar putea prefera să evidențieze o organizație umanitară care activează într-un mediu devenit mai dificil parțial din cauza reducerilor de ajutor din SUA sub Trump. Anunțul va avea loc pe 10 octombrie.

Aceasta ar putea însemna un premiu pentru Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), UNICEF, Crucea Roșie, Medici fără Frontiere sau un grup local de bază, cum ar fi Camerele de Răspuns de Urgență din Sudan, printre alții.

„Nu are nicio șansă să câștige Premiul pentru Pace”, a declarat Asle Sveen, istoric al premiului, invocând sprijinul lui Trump pentru Israel în războiul din Gaza și încercările sale de apropiere de președintele rus Vladimir Putin, între alte motive.

Testamentul lui Alfred Nobel, fundația premiului, prevede că premiul trebuie acordat persoanei „care a făcut cel mai mult sau cel mai bine pentru a promova fraternitatea dintre națiuni”.

Trump nu face asta, spune Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo. „A retras SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind clima, a inițiat un război comercial împotriva vechilor prieteni și aliați,” a declarat ea pentru Reuters. „Nu este tocmai ceea ce ne imaginăm când vorbim despre un președinte pașnic sau cineva cu adevărat interesat să promoveze pacea.”

Premianți improbabili ai Premiului Nobel pentru Pace

În trecut, au existat câțiva candidați surprinzători care au câștigat premiul – Barack Obama, la mai puțin de opt luni de când a devenit președinte al SUA, sau Henry Kissinger, consilierul pentru securitate națională, în plin război din Vietnam.

„Uneori, oameni cu un trecut brutal, autoritar sau care au contribuit la rău au primit totuși premiul, dacă au recunoscut greșelile și au luat măsuri pentru a le corecta,” spune Henrik Syse, fost membru al Comitetului Nobel Norvegian, dând ca exemplu pe F.W. de Klerk, ultimul lider din epoca apartheidului din Africa de Sud, care a primit premiul împreună cu Nelson Mandela în 1993.

Dacă Trump ar putea să-l determine pe Putin să încheie războiul din Ucraina sau pe liderul israelian Benjamin Netanyahu să oprească războiul din Gaza, ar putea fi discutat ca posibil candidat, spune Graeger.

Campanie intensă de lobby

Mulți au făcut lobby pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace, dar niciunul mai intens ca Trump, care a folosit platforma sa de președinte pentru a susține că ar trebui să câștige premiul, inclusiv în discursul său la Adunarea Generală a ONU.

Dar lobbying-ul este, în general, contraproductiv, potrivit adjunctului liderului comitetului Nobel norvegian actual. „Aceste tipuri de campanii au un efect mai degrabă negativ decât pozitiv. Discutăm despre asta în comitet. Unii candidați insistă prea mult și nu ne place asta,” a afirmat Asle Toje.

Pentru conducerea comitetului actual, atenția publică nu afectează munca acestuia. „Toți politicienii vor să câștige Premiul Nobel pentru Pace,” spune Joergen Watne Frydnes. „Sperăm că idealurile pe care le susține premiul sunt ceva pentru care toți liderii politici ar trebui să lupte… Observăm atenția din SUA și din întreaga lume, dar pe lângă asta, lucrăm la fel ca întotdeauna.”

Cine ar putea câștiga

Pe lângă o organizație umanitară, comitetul ar putea evidenția instituții ONU precum Curtea Internațională de Justiție sau ONU în ansamblu, care anul acesta sărbătorește 80 de ani. De asemenea, ar putea evidenția jurnaliștii, după un an în care un număr record de lucrători media au fost uciși în timpul raportărilor, majoritatea în Gaza.

Comitetul ar putea recompensa Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor sau Reporteri fără Frontiere, sau mediatorii locali care negociază încetări ale focului și acces la ajutor în conflicte, precum comitetele de pace din Republica Centrafricană, Rețeaua din Africa de Vest pentru Construirea Păcii sau Comitetul Elders și Mediere din El Fasher, Darfur.

„Oricare dintre aceștia ar merita premiul,” spune Karim Haggag, șeful Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

