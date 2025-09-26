Primăria Braşov va renunţa la achiziţionarea a aproape două treimi din eco-insulele finanţate prin PNRR

Municipalitatea braşoveană renunţă la achiziţionarea a 175 de eco-insule din totalul de 275 pentru care a obţinut bani prin PNRR, decizia fiind luată vineri, de plenul Consiliului Local Braşov, transmite Agerpres.

Conform contractului iniţial de finanţare, municipalitatea trebuia să cumpere 275 de eco-insule de trei tipuri, respectiv 100 de tip 1, care au fost deja amplasate în mai multe zone din oraş, 150 de tip 2 (asemănătoare unor clopote) şi 25 de tip 3 (îngropate în pământ).

Potrivit Hotărârii adoptată vineri de Consiliul Local, Primăria Braşov va renunţa la cele 175 de eco-insule de tip 2 şi 3, dar va suplimenta numărul celor de tip 1 cu patru bucăţi, ajungând astfel la un total de 104.

În documentaţia anexată proiectului de hotărâre de CL se precizează că modificarea este necesară având în vedere termenul limită scurt pentru implementare – august 2026, dar şi faptul că au fost identificate unele „impedimente legislative şi administrative”.

Viceprimarul Lucian Pătraşcu a susţinut că cele 175 de eco-insule la care se renunţă „nu respectau criteriile de eligibilitate din contract” privind locaţiile, respectiv să deservească cel puţin 200 de apartamente şi să fie la cel mult 10 metri de blocuri.

În plus, potrivit viceprimarului, aceste ecoinsule, de tip 2 şi 3, ar ocupa foarte mult spaţiu şi ar fi nevoie să se renunţe la foarte multe locuri de parcare.

Totodată, Pătraşcu a precizat că, pentru amplasarea unor noi ecoinsule se vor avea în vedere viitoare surse de finanţare nerambursabilă şi, în funcţie de criteriile prevăzute de acestea, vor fi stabilite locaţiile, în caz că nu va exista o astfel de oportunitate, ele vor fi cumpărate din bani de la bugetul local.

Într-o şedinţă anterioară a CL Braşov, Lucian Pătraşcu susţinuse că eco-insulele de tip 2 – clopot – au şi impedimentul că sunt foarte mari şi că, „pentru ridicarea acestora, nici operatorii din Braşov şi nici cei din România nu au maşini corespunzătoare”.