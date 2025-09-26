Maia Sandu, despre importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie : Lucrurile bune se fac cu greu / Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, vineri, populaţiei un ultim mesaj înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la vot.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lidera de la Chişinău a atras că atenţia acţiunile sau inacţiunile cetăţenilor Republicii Moldova „au întotdeauna urmări”, subliniind că „lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte”.

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acţiunile şi inacţiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conştienţi de ele şi să ni le asumăm! Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul şi atenţia noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeţi la vot, pentru voi şi pentru Moldova”, a afirmat Maia Sandu, transmite Agerpres.

Preşedinta Moldovei a vorbit despre anii grei de luptă cu regimul oligarhic, periculos, care şi-a bătut joc de oameni şi de imaginea ţării, şi despre cum a reuşit în cele din urmă să iniţieze reformele şi procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Situaţia pe care am moştenit-o nu a fost uşoară şi nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize şi, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat. Am pornit reformele, am oprit schemele şi am demonstrat întregii lumi că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoşi, nu hoţi şi trădători. Ne-am apucat serios de treabă şi alte ţări ne-au văzut şi ne-au ajutat. Am pornit în sfârşit procesul de aderare la Uniunea Europeană. Privind în urmă, aceşti zece ani au fost foarte intenşi, dar ştiu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiţi, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriaţi sau că sunt obosiţi să salveze ţara. Să ştiţi că pe asta contează Kremlinul şi corupţii”, a subliniat Sandu.