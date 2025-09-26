ONU publică o listă cu 158 de companii legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Organizaţia Naţiunilor Unite a publicat vineri o listă actualizată a companiilor legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, listă care include în total 158 de companii, majoritatea israeliene, relatează agenția de știri AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Booking.com, Motorola Solutions şi Trip Advisor se află pe lista publicată de ONU.

Lista actualizată publicată de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului include 68 de noi companii, comparativ cu lista din 2023, în timp ce alte şapte – inclusiv producătorul francez de trenuri Alstom – au fost eliminate de pe listă, transmite Agerpres.

„Acest raport subliniază responsabilitatea companiilor care operează în situaţii de conflict de a se asigura că activităţile lor nu contribuie la încălcarea drepturilor omului”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului într-un comunicat.

Majoritatea companiilor listate au sediul în Israel. Altele au sediul în Canada, China, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Regatul Unit şi Statele Unite.

Această listă a fost publicată pentru prima dată în 2020 de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. Acest raport răspunde unei rezoluţii a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului adoptată în martie 2016, care solicita înfiinţarea unei baze de date cu toate companiile implicate în activităţi legate în special de construirea şi dezvoltarea coloniilor israeliene în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est.

Cu toate acestea, din cauza lipsei de resurse, Înaltul Comisariat al ONU a putut verifica doar 215 companii din cele 596 despre care a primit informaţii.

La publicarea primei liste, în 2020, Înaltul Comisariat a precizat că aceasta „nu constituie, şi nu are drept scop să constituie, un proces judiciar sau cvasi-judiciar”, cu referire implicită la îngrijorările israeliene că ar putea servi drept bază pentru campanii de boicot.

Lista ar trebui în principiu actualizată anual, dar, în practică, ONU nu a reuşit să facă acest lucru. În 2023, a fost publicată o lista actualizată, redusă la 97 de companii, dar ONU nu luase în considerare dacă ar trebui adăugate noi companii.

Lista publicată vineri este prima actualizare reală.

În 2020, Israelul şi Statele Unite au condamnat ferm publicarea acestei baze de date, Ministerul israelian de Externe declarând că reprezintă o „cedare ruşinoasă în faţa presiunilor din partea ţărilor şi organizaţiilor care vor să facă rău Israelului”.