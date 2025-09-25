Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme. El a arătat că investigaţiile conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară, transmite News.ro.

”Imaginaţi-vă scenariul în care Republica Moldova este condusă direct de la Moscova. Evident, vor fi ameninţări multiple şi tot felul de testări ale limitelor pe care le are România şi din punct de vedere al securităţii şi din punct de vedere al nevoii noastre de a proteja cetăţenii de acolo care au cetăţenia română. Va fi extrem de dificil pentru noi. Zona aceasta a Europei va fi şi mai puţin atractivă pentru investiţii, deci România va întâmpla şi mai multe greutăţi economice, dacă la Chişinău se instalează un guvern pro-rus. Aşa că noi nu putem să stăm, pur şi simplu. Avem investiţii consistente în Republica Moldova. Suntem principalul investitor. Deci toate aceste elemente fac ca România să fie direct interesată de rezultatul acestor alegeri”, a declarat europarlamentarul PSD Victor Negrescu, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit lui Negrescu, cetăţenii din Republica Moldova care au cetăţenie română trebuie să înţeleagă că este o miză comună pentru a întări relaţiile între cele două state, pentru a da forţă şi legitimitate, aş zice inclusiv paşaportului dublu pe care îl au.

”Invitaţia mea către ei este să meargă la vot, să voteze forţele pro-europene, pentru că aceste alegeri sunt cruciale pentru destinul european al Republicii Moldova şi scenariul contrar, din păcate ar transforma Republica Moldova, spun unii, într-un nou Belarus, dar cu siguranţă ar transforma Republica Moldova într-un stat care îşi pierde suveranitatea şi urmează să fie tot mai mult controlat de Rusia, ori acest lucru merge împotriva intereselor pe care orice cetăţean şi l-ar putea dori”, a mai spus eurodeputatul PSD.

Despre ingerinţele din partea Rusiei, atât în România cât şi în Republica Moldova, în perioada alegerilor, Negrescu a arătat că ”Bruxelles-ul priveşte cu îngrijorare toate aceste lucruri şi există şi o oarecare surprindere, cu privire la volumul resurselor folosite în această direcţie”.

”În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul Republicii Moldova folosit de Federaţia Rusă, adică vorbim de milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme de influenţare a publicului”, a arătat Negrescu, precizând că există toate aceste mijloace din nefericire.

”Constat că în Republica Moldova reacţia a fost până la foarte fermă, foarte clară, foarte dură, cu o bună coordonare cu Europa, în România am văzut o reacţie mai fragilă, ca să zic aşa. Poate învăţăm de acolo. Dar, în acelaşi timp, cu siguranţă aceste investigaţii conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care, iată, fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară”, a spus el.

Negrescu a subliniat că Bruxelles-ul vrea să reacţioneze, oferă sprijin Republicii Moldova pentru toate aceste investigaţii, mai ales când vorbim de coruperea alegătorilor din diaspora, foarte important lucru acesta iar pe zona de securitate cibernetică, la Bucureşti avem chiar şi un centru de competenţe cyber care sprijină în prezent Republica Moldova pe această componentă.

”Parlamentul European a aprobat recent o rezoluţie prin care explică toate aceste lucruri şi condamnă aceste incerinţe străine. Ceva inedit, pentru că de obicei noi evităm să adoptăm astfel de rezoluţii în preajma legilor. Am făcut-o tocmai pentru a transmite acest semnal de solidaritate. Urmează peste două săptămâni, de exemplu, să aprobăm la iniţiativa Grupului Social Democrat o nouă rezoluţie cu privire la drone, la tot ce înseamnă aceste ameninţări directe asupra suveranităţii europene. Parlamentul European reacţionează, există sprijină, există suport. Vom deschide şi un birou al Parlamentului European acolo. Suntem prezenţi la Chişinău. Sperăm, totuşi, ca duminică lucrurile să meargă aşa cum trebuie, pentru că situaţia este riscantă. Cred că se joacă foarte, foarte strâns. Voturile din diaspora vor influenţa alegerile. Sperăm, totuşi, ca mobilizarea să fie mare şi în România şi în ţările occidentale şi votul să meargă către procesul şi aderarea la Uniunea Europeană”, a arătat Negrescu.