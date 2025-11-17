Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă, îmi doresc o competiţie care să meargă până la capăt

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu doreşte să îi ceară candidatului USR Cătălin Drulă să se retragă din cursă deoarece îşi doreşte ca cel care va câştiga să aibă legitimitatea unei lupte duse până la capăt. Ciucu a mai declarat că în sondajele de opinie el şi candidatul PSD, Daniel Băluţă, sunt pe primele locuri, desprinşi de ceilalţi competitori, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În primul rând, nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Nu vreau să fac acest lucru. Îmi doresc o competiţie care să meargă până la capăt şi celui care va câştiga să aibă legitimitatea unui lupte dusă până la capăt, a unei lupte politice, de altfel, şi să fie o luptă de idei şi nu de atacuri şi de manipulări”, a afirmat, luni, Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.

El a avertizat că pericolul extremist începe să crească şi în Bucureşti.

”În al doilea rând, suntem în această situaţie datorită faptului că, la nivel de coaliţie, PSD practic a impus faptul că trebuie să mergem toţii cu candidaţi individuali, fiecare partid, sub ameninţarea ruperii coaliţiei şi a instabilităţii guvernamentale. Trebuie să fim în acelaşi timp foarte atenţi la un risc pentru că vedem că cei care au făcut sondaje de opinie au observat că acest pericol extremist începe să crească şi în Bucureşti unde, de altfel, până acum a fost ţinut în afară, în afara guvernării. Şi poate există un astfel de pericol”, a mai transmis candidatul PNL.

Ciucu a anunţat că el şi Daniel Băluţă sunt pe primele locuri în sondaje.

”În această perioadă am văzut foarte multe manipulări. Eu ştind şi rezultate, dar neputând să le probez, reale ale sondajelor care s-au dat pe piaţă. Datele pe care le am eu sunt următoarele: sunt, împreună cu principalul meu competitor, Daniel Băluţă, suntem desprinşi. Suntem desprinşi în sondaje, nu foarte mult, din păcate, şi va fi păcat că o să avem un candidat sau un primar ales cu poate în jur de 30% sau mai puţin, care va trebui să recupereze, să recâştige încrederea oamenilor. Deci ne aflăm undeva la 25-26%. O parte din sondajele mă dau pe mine, în faţă, altele pe dânsul. Nu întotdeauna ceea ce se publică cu aceste sondaje este şi realitatea”, a anunţat Ciprian Ciucu.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu este pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat, la o diferenţă de mai puţin de un procent, de candidatul PSD, Daniel Băluţă, conform unui sondaj Atlasintel pentru HotNews, publicat luni.