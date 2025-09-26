Sorana Cîrstea, învinsă clar la China Open: Urcă însă în clasamentul WTA Live

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorana Cîrstea a pierdut încă o dată împotriva jucătoarei Karolina Muchova, sportiva noastră fiind eliminată de la China Open (WTA 1000) în turul al doilea. Cehoaica conduce acum cu 7-1 în meciurile directe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sorana nu a găsit un răspuns pentru jocul Karolinei, favorita 13 de la China Open având câștig de cauză, scor 6-2, 6-3, după un meci care a durat o oră și 23 de minute.

Cu toate că a părăsit competiția de categorie WTA 1000, Cîrstea a înregistrat un salt de șase locuri în ierarhia WTA Live, ea găsindu-se acum în timp real pe locul 58, cu 1091 de puncte.

Pentru parcursul de la Beijing, Sorana va primi un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Turneul de la Beijing este dotat cu premii totale în valoare de 1,1 milioane de dolari, iar campioana en-titre este Coco Gauff (titlu cucerit în 2024).