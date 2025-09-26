G4Media.ro
Orban i-a spus lui Trump că renunțarea la petrolul rusesc ar aduce…

Sursa Foto: Facebook / Viktor Orban

Orban i-a spus lui Trump că renunțarea la petrolul rusesc ar aduce economia Ungariei „în genunchi”

Ungaria nu va renunța la petrolul rusesc, în ciuda cererilor președintelui american Donald Trump, a declarat premierul Viktor Orbán la radioul de stat, potrivit BBC.

Orban a adăugat că l-a informat pe Trump că refuzul de a importa energie din Rusia ar fi un dezastru pentru economia maghiară.

„I-am spus președintelui american <…> că, dacă Ungaria va fi privată de petrolul și gazul natural rusesc, economia maghiară va scădea cu 4%”, citează Associated Press declarația lui Orban.

„Aceasta înseamnă că economia maghiară va fi pusă în genunchi”, a adăugat el.

Trump a declarat în repetate rânduri că țările NATO și UE trebuie să renunțe la energia rusă dacă doresc ca SUA să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. În cadrul UE, Ungaria și Slovacia încă depind de petrolul și gazul rusesc.

