Ungaria refuză să stopeze achiziționarea de petrol rusesc, în ciuda cererii lui Trump

Ungaria nu va renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe adresate aliaților NATO de a înceta achiziționarea de petrol rusesc.

Donald Trump a cerut Europei să oprească importurile de petrol rusesc, dar, într-un interviu acordat în marja celei de-a 80-a sesiuni anuale a Adunării Generale a ONU, Péter Szijjártó a declarat: „Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, adăugând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a spus el. „Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva [în afară de Rusia] … dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură”.

„Și dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării.”

Declarațiile lui Szijjártó au venit după ce Trump a condiționat noile sancțiuni împotriva Rusiei de deconectarea NATO de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a declarat Trump săptămâna trecută pe platforma sa socială Truth Social.

Cererea a urmat unei serii de termene limită pe care Trump le-a stabilit pentru Moscova pentru a face progrese în încheierea războiului cu Ucraina, care au trecut fără alte acțiuni. Unii aliați s-au întrebat dacă el dorește cu adevărat să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin sau dacă doar pasează responsabilitatea Europei.

Grupul MOL, deținut de statul maghiar, importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conducta Drujba, furnizând țiței rafinăriilor din Ungaria și Slovacia. Aceste două țări s-au opus cel mai puternic apelurilor de a opri importurile de energie din Rusia.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai lui Trump în Europa și l-a lăudat în mod regulat. Orbán a criticat, de asemenea, dur Ucraina, păstrând în același timp relații cordiale cu Kremlinul.

Bloomberg a raportat că UE ia în considerare restricții comerciale care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conductă și că acestea ar putea fi introduse fără consimțământul unanim, permițând celorlalte țări europene să depășească la vot opoziția Ungariei și Slovaciei.

„Când vine vorba de achiziționarea de petrol rusesc, acum totul se reduce practic la Ungaria și Slovacia”, a scris Lindsey Graham, un aliat al lui Trump care se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei din anturajul său. „Sper și mă aștept ca acestea să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru. Dacă nu, vor urma consecințe.”

Liderii europeni au făcut presiuni asupra Ungariei și Slovaciei să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, dar apelurile au fost ignorate.

Într-un interviu acordat ziarului Guardian în weekend, președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a devenit unul dintre liderii europeni care comunică cel mai des cu Trump, a declarat că există „două căi” în recentele afirmații ale lui Trump: că va adopta o poziție mai dură față de Rusia doar atunci când Europa va majora tarifele aplicate Chinei și va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Prima cale este ca Europa să înceteze să mai cumpere petrol și gaze rusești. Cred că Trump are perfectă dreptate în această privință. Și aici trebuie să exercităm presiuni asupra Ungariei și Slovaciei, care încă fac acest lucru”, a spus Stubb. Când a fost întrebat ce instrumente ar putea fi utilizate pentru a exercita presiuni asupra celor două țări, el a răspuns că „asta depinde de Comisie”.

În schimb, Stubb a spus că Europa nu dispune de „instrumente legale” pentru tarife, dar ar putea lucra la sancțiuni mai dure.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat săptămâna trecută ziarului Guardian la Kiev, a declarat că susține apelul lui Trump către Europa de a înceta să mai cumpere petrol rusesc. „Sper că premierul Orbán de la Budapesta va auzi acest lucru și va da curs apelului președintelui Trump de a înceta să mai cumpere petrol rusesc. Ungaria poate să-și procure petrolul din sud”, a declarat Sikorski.

Întrebat luni despre presiunea europeană, Szijjártó i-a numit pe oficialii din Europa de Vest „fanatici” și a spus că este „total imposibil să se poarte un dialog rațional, bazat pe fapte și pe bunul simț”.

Dar, în timp ce relațiile cu Bruxelles rămân tensionate, relația cu SUA s-a îmbunătățit semnificativ, a adăugat el, spunând că Ungaria a fost „singurul guvern european care a ținut pumnii pentru victoria [lui Trump]”.

„SUA sunt acum un prieten”, a spus el. „Așadar, a avea președintele american ca prieten este cu totul altceva decât atunci când acesta exercită presiuni asupra ta, indiferent de cât de severe sunt acestea din partea Bruxelles-ului.”