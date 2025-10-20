Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto merge marți la Washington

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni într-o conferinţă de presă difuzată pe pagina sa de Facebook că marţi va efectua o vizită la Washington, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuţii despre războiul din Ucraina.

În comentariile sale de luni, Szijjarto nu a precizat cu cine se va întâlni la Washington după sosirea sa de marţi şi care este agenda vizitei în SUA.