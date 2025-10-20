G4Media.ro
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto merge marți la Washington

peter szijjarto scris in rusa
Sursa Foto: Facebook/ Peter Szijjarto

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto merge marți la Washington

20 Oct

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni într-o conferinţă de presă difuzată pe pagina sa de Facebook că marţi va efectua o vizită la Washington, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuţii despre războiul din Ucraina.

În comentariile sale de luni, Szijjarto nu a precizat cu cine se va întâlni la Washington după sosirea sa de marţi şi care este agenda vizitei în SUA.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

