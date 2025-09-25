G4Media.ro
Ministrul ungar Péter Szijjártó afirmă că țara sa ar avea o cotă de numai 2,2% din totalul exporturilor de țiței din Rusia: Restul de 97,8% e achiziționat de alții, ceea ce arată ipocrizia țărilor din Europa de Vest

Aflat în SUA, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a spus într-un interviu la CNN că țara sa achiziționează doar o cotă de 2,2% din totalul exporturilor de țiței din Rusia. „Acest lucru înseamnă că restul de 97,8% este achiziționat de alții, ceea ce evidențiază ipocrizia țărilor din Europa de Vest”, a spus Szijjártó conform Hirado.hu

Politicianul ungar a sugerat că țări din Europa de Vest pretind că au încetat să importe petrol rusesc, dar că o fac în continuare, „nu direct, ci în secret”.

Szijjártó a mai relatat că Ungaria, în calitate de țară fără ieșire la mare, este dependentă în mare măsură de sursele de energie rusești, întrucât cealaltă conductă de petrol care vine din Croația nu este încă capabilă să aprovizioneze pe deplin Ungaria și Slovacia vecină, subiect care a fost discutat și la briefingul guvernamental de joi.

La o întrebare a redactorului CNN, Péter Szijjártó a spus că nu este surprins de faptul că Donald Trump așteaptă noi măsuri din partea Europei în ceea ce privește războiul din Ucraina: „Așteptările președintelui Trump ca europenii să facă mai mult sunt, în opinia mea, complet de înțeles din perspectiva sa, vând în vedere că președintele american a câștigat alegerile punând interesele țării sale pe primul loc”.

Ministrul ungar de Externe a reiterat că doborârea unor aeronave rusești ar putea duce la o tragedie. El a subliniat că încălcarea spațiului aerian al unui membru NATO este inacceptabilă, ceea ce ar putea duce la represalii dar și la o escaladare a conflictului.

