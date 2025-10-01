Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc, declară premierul Viktor Orban / „Nu avem nicio altă opțiune”

Ungaria nu este gata să renunţe să importe petrol rusesc, cum cer SUA conduse de Donald Trump şi majoritatea ţărilor din UE, a declarat miercuri prim-ministrul ungar Viktor Orban, informează AFP, transmite Agerpres.

„Nu avem nicio altă opţiune, niciuna”, a afirmat el în faţa presei la Copenhaga, susţinând între altele că preşedintele american nu i-a cerut niciodată să închidă robinetul de petrol rusesc.

„Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, el m-a întrebat doar care este situaţia – este o diferenţă importantă, el nu este” ca europenii, „care sunt mai agresivi decât americanii”, a declarat Viktor Orban.

Mai multe ţări din UE cer ca Ungaria şi Slovacia să înceteze să importe petrol rusesc, în condiţiile în care veniturile provenite din exportul acestuia finanţează o parte din efortul de război al Moscovei în Ucraina.

La rândul său, Donald Trump a criticat de mai multe ori achiziţiile de petrol rusesc de către europeni, denunţând un comportament ce „nu poate fi justificat”, însă fără a arăta vreodată spre Ungaria.

„Ei finanţează războiul contra lor înşişi. Cine a mai auzit aşa ceva vreodată?”, a declarat Trump pe 23 septembrie în faţa Naţiunilor Unite.

Decizând din 2022 să renunţe la petrolul rusesc, UE a acordat cu toate acestea o exceptare Ungariei şi Slovaciei, ţări foarte dependente de hidrocarburile din Rusia.

Contestarea ei ar necesita acordul celor două ţări vizate.

Pentru a încerca să ocolească această dificultate, UE intenţionează să impună tarife vamale asupra importurilor sale de petrol rusesc.

Fiind vorba de o măsură comercială, cele 27 de ţări membre ale UE intenţionează să o adopte cu o majoritate calificată, care necesită aprobarea cu 55% dintre statele membre, adică 15 ţări, reprezentând cel puţin 65% din populaţia europeană.

Comisia Europeană le-a propus de asemenea statelor membre o sistare totală a importurilor de hidrocarburi ruseşti până cel târziu în 2027 şi chiar în 2026 în ceea ce priveşte gazul natural lichefiat (GNL).