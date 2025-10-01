G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc, declară…

conductă petrol
Sursa foto Dreamstime

Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc, declară premierul Viktor Orban / „Nu avem nicio altă opțiune”

Articole1 Oct 0 comentarii

Ungaria nu este gata să renunţe să importe petrol rusesc, cum cer SUA conduse de Donald Trump şi majoritatea ţărilor din UE, a declarat miercuri prim-ministrul ungar Viktor Orban, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nu avem nicio altă opţiune, niciuna”, a afirmat el în faţa presei la Copenhaga, susţinând între altele că preşedintele american nu i-a cerut niciodată să închidă robinetul de petrol rusesc.

„Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, el m-a întrebat doar care este situaţia – este o diferenţă importantă, el nu este” ca europenii, „care sunt mai agresivi decât americanii”, a declarat Viktor Orban.

Mai multe ţări din UE cer ca Ungaria şi Slovacia să înceteze să importe petrol rusesc, în condiţiile în care veniturile provenite din exportul acestuia finanţează o parte din efortul de război al Moscovei în Ucraina.

La rândul său, Donald Trump a criticat de mai multe ori achiziţiile de petrol rusesc de către europeni, denunţând un comportament ce „nu poate fi justificat”, însă fără a arăta vreodată spre Ungaria.

„Ei finanţează războiul contra lor înşişi. Cine a mai auzit aşa ceva vreodată?”, a declarat Trump pe 23 septembrie în faţa Naţiunilor Unite.

Decizând din 2022 să renunţe la petrolul rusesc, UE a acordat cu toate acestea o exceptare Ungariei şi Slovaciei, ţări foarte dependente de hidrocarburile din Rusia.

Contestarea ei ar necesita acordul celor două ţări vizate.

Pentru a încerca să ocolească această dificultate, UE intenţionează să impună tarife vamale asupra importurilor sale de petrol rusesc.

Fiind vorba de o măsură comercială, cele 27 de ţări membre ale UE intenţionează să o adopte cu o majoritate calificată, care necesită aprobarea cu 55% dintre statele membre, adică 15 ţări, reprezentând cel puţin 65% din populaţia europeană.

Comisia Europeană le-a propus de asemenea statelor membre o sistare totală a importurilor de hidrocarburi ruseşti până cel târziu în 2027 şi chiar în 2026 în ceea ce priveşte gazul natural lichefiat (GNL).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Comisia Europeană respinge presiunile Ungariei de a debloca 550 de milioane de Euro, pe fondul deteriorării relațiilor/ Bruxellesul va elibera doar 163,5 milioane de euro în avans, pe fondul nemulțumirii crescânde față de poziția pro-Rusia a premierului Viktor Orbán

Articole1 Oct
0 comentarii

Comisia Europeană sprijină planul lui Antonio Costa de evitare a veto-ului Ungariei asupra candidaturilor Ucrainei și Moldovei la UE

Articole29 Sep • 1.987 vizualizări
0 comentarii

Viktor Orban minimalizează orice fel de survol al dronelor ungare în Ucraina, o ţară „nesuverană”, potrivit premierului maghiar

Articole29 Sep • 1.359 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.