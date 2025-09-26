G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump anunţă noi taxe vamale la medicamente, camioane grele şi mobilă produse…

trump tine in mana o pancarta cu tarife pentru alte state
Sursa foto: Facebook / The White House

Trump anunţă noi taxe vamale la medicamente, camioane grele şi mobilă produse în afara Statelor Unite

Articole26 Sep 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepţia cazului în care o companie îşi construieşte fabrica sa farmaceutică în America”, a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social.

Într-o postare separată, el a anunţat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părţi ale lumii”. O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks şi alţii”.

Preşedintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea naţională!”.

În primăvară, administraţia Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o ameninţare la adresa „securităţii naţionale”.

Mogulul imobiliar intenţionează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie şi produsele conexe”, începând cu 1 octombrie, şi „o taxă vamală de 30% pentru mobila tapiţată”, a scris el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Preşedintele Trump a semnat un decret ce privește trecerea TikTok sub controlul unor investitori americani

Articole26 Sep • 107 vizualizări
0 comentarii

Fostul director al FBI James Comey, duşman al lui Trump, inculpat și riscă cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat

Articole26 Sep • 455 vizualizări
0 comentarii

Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că Trump este „mai aproape” ca oricând de Ucraina

Articole25 Sep • 213 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.