Trump anunţă noi taxe vamale la medicamente, camioane grele şi mobilă produse în afara Statelor Unite
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepţia cazului în care o companie îşi construieşte fabrica sa farmaceutică în America”, a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social.
Într-o postare separată, el a anunţat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părţi ale lumii”. O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks şi alţii”.
Preşedintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea naţională!”.
În primăvară, administraţia Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o ameninţare la adresa „securităţii naţionale”.
Mogulul imobiliar intenţionează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.
„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie şi produsele conexe”, începând cu 1 octombrie, şi „o taxă vamală de 30% pentru mobila tapiţată”, a scris el.
