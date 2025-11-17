EXCLUSIV Cât costă statul român cinci magistrați de legătură trimiși la post în străinătate: aproape un milion de euro pe an / Ce atribuții au aceștia și ce atribuții are rețeaua Eurojust

Ministerul Justiției analizează în acest moment de reduceri bugetare renunțarea la magistrații de legătură trimiși la post în străinătate, pe motiv că atribuțiile lor principale pot fi suplinite de rețeaua de cooperare judiciară Eurojust, iar celelalte atribuții rămase au mai mult un rol de reprezentare, au declarat pentru G4Media surse din minister.

România are în acest moment magistrați de legătură în cinci țări europene, cu consistentă populație românească: Italia, Franța, Spania, Regatul Unit și Republica Moldova.

Titularii acestor posturi sunt: Bogdan Chiș (Italia), Cornel Gabriel Caian (Franța), Andrei Rus (Spania), Oana Stroiu (Regatul Unit) și Cătălin Oțel (Republica Moldova).

Decizia ministerului de a renunța la aceste posturi pare să fi fost catalizată de un proces intentat la Tribunalul Sibiu de către Andrei Rus, magistratul de legătură din Spania, care și-a început mandatul la Madrid pe 1 februarie 2025.

Acesta a dat în judecată Ministerul Justiției și a cerut să-i fie plătită o diurnă de 2% din salariul său brut, care se ridica la nivelul lunii octombrie 2025 la 46.752 de lei. Asta ar însemna ca valoarea diurnei să se ridice la 935 de lei pe zi. Tribunalul Sibiu i-a admis cererea.

G4Media a solicitat Ministerului Justiției o centralizare a sumelor plătite anual pentru cele cinci posturi de magistrat de legătură, precum și numele titularilor. Iată cifrele, așa cum ne-au fost transmise de Ministerul Justiției:

Magistrat de legătură în Republica Italiană, titlular Bogdan Chiș:

Venituri salariale (aferente lunii octombrie 2025): 37.073 lei brut

Diurna (aferentă lunii septembrie 2025): 7.474 lei (13 zile lucrate)

Indemnizaţie lunară pentru soție aflată în întreținere permanentă în străinătate: 1.118 euro (echivalent 5.684 lei)

Contribuție CAS soţie: 3.038 lei

Total chirie + utilități (luna septembrie): 19.607 lei

Total general lunar: 72.877 lei

Magistrat de legătură în Republica Franceză, titlular Cornel Gabriel Caian:

Venituri salariale (aferente lunii octombrie 2025): 34.479 lei brut

Diurna (aferentă lunii septembrie 2025): 11.771 lei (22 zile lucrate)

Indemnizaţie lunară copil minor aflat în întreținere permanentă în străinătate (aferentă lunii

octombrie 2025): 181,50 euro (echivalent 922 lei)

Total chirie + utilităţi (luna septembrie): 17.602 lel

Total general lunar: 64.775 lel

Magistrat de legătură în Regatul Spaniei, titlular Andrei Rus:

Venituri salariale (aferente lunii octombrie 2025): 46.752 lei brut

Diurna (aferentă lunii septembrie 2025): 15.925 lei (22 zile lucrate)

Indemnizaţie lunară copil minor aflat în întreținere permanentă în străinătate (aferentă lunii octombrie 2025): 181,50 euro (echivalent 922 lei)

Total chirie + utilități (luna septembrie): 18.833 lei

Total general lunar 82.433,18 lei

Magistrat de legătură în Regatul Unit al Marii Britanii, titlular Oana Stroiu:

Venituri salariale (aferente lunii octombrie 2025): 28.604 lei brut

Diurna (aferentă lunii septembrie 2025): 10.046 lei (21 zile lucrate)

Total chirie + utilități (luna septembrie): 16.831 lei

Total general lunar: 58.153 lei

Magistrat de legătură în Republica Moldova, titular Cătălin Oțel:

Salariu lunar în valută: 8.686 dolari (echivalent 38.361 lei)

Contribuții aferente salariului din țară pentru personalul plătit în valută: 13.474 lei

Indemnizaţie lunară pentru soție aflată în întreţinere permanentă în străinătate: 1.497 dolari (echivalent 6.613 lei)

Total chirie + utilităţi (luna septembrie): 16.326 lei

Total general lunar: 74.775,76 lei

În total, 353.013 lei pe lună, adică 4.236.156 lei pe an, ceea ce înseamnă 847.231 euro pe an.

Surse avizate asupra problemei magistraților de legătură ne-au precizat însă că activitatea Eurojust se concentrează asupra marii criminalități organizate, iar magistraților de legătură le-a rămas să se ocupe de mica criminalitate, de operațiuni de predare și extrădare, de drepturi asupra copilului și alte chestiuni mai mărunte, dar nu mai puțin importante pentru omul obișnuit.