SURSE Mai mulți primari, în dezacord cu Ilie Bolojan după ce premierul le-a spus că impozitele majorate de anul viitor pe locuințe și mașini vor rămâne la bugetul statului pentru a reduce deficitul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai mulți primari de mari orașe i-au transmis luni premierului Ilie Bolojan că sunt nemulțumiți de anunțul că noile taxe locale pe proprietate, care vor crește automat de la 1 ianuarie, vor rămâne la bugetul de stat, au declarat pentru G4Media surse politice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luni, premierul Bolojan i-a anunțat pe primarii reuniți în Adunarea Generală a Asociației Municipiilor că surplusul adus de noile taxe majorate va rămâne în mare proporție la bugetul statului, el enunțând chiar ideea ca întregul surplus să rămână la bugetul de stat.

Reamintim că una dintre legile adoptate de parlament după asumarea de către guvern prevede majorarea de la 1 ianuarie a taxelor locale pe proprietățile imobiliare și autoturisme. Legea a fost întoarsă de CCR pentru motive care nu țin de taxele locale, iar Ilie Bolojan le-a spus primarilor că se așteaptă ca Parlamentul să o voteze în această săptămână”.

”Indiferent cine va fi la guvernare România nu mai poate să transfere fondurile pe care le-a transferat până acum către administrațiile publice locale. E unul din instrumentele de a ne scădea deficitul. De aceea, în toate datele, în toate calculele care au fost făcute, creșterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului național, adică calculul este ca sumele pe care le veți încasa în plus să nu fie în continuare transferate de la bugetul de stat sub formă de IVG poate, TVA poate, ci transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus; că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe care s-au bazat deficitele României de viitor, ele sunt calculate 100%”, a spus premierul Bolojan în partea publică a întâlnirii cu primarii.

În replică, mai mulți primari i-au transmis premierului că propunerea sa îi nemulțumește pentru că ei vor fi percepuți de cetățeni ca responsabili de creșterea taxelor locale pe locuințe și mașini, dar bugetul local nu va beneficia de aceste taxe locale, au declarat pentru G4Media surse oficiale.

”Eu nu o să mai am nici o motivație să încerc să creez locuri de muncă bine plătite la mine în oraș pentru că surplusul de taxe se va duce direct la guvern, iar comunitatea nu va beneficia cu nimic”, a declarat un primar pentru G4Media sub protecția anonimatului.

Premierul a menționat în discursul său de la întâlnirea cu primarii și risipa de la buget din ultimii ani cu proiectele de investiții supracontractate, care au dus la creșterea deficitului bugetar la un nivel care a fost aproape să ducă România în incapacitate de plată.

”În ceea ce privește investițiile, cea de-a treia componentă, aici, acest aspect este unul dintre cele mai dificile pe care le avem de gestionat, datorită supracontractării pe care am avut-o în acești ani, pe toate componentele, și a unei lipse de coordonare și de predictibilitate a investițiilor. Vă rog să vă imaginați că pe componenta de PNRR, față de aproximativ 28 de miliarde de euro, câte am avut contractate inițial, am semnat contracte de finanțare de 47 de miliarde de euro, după care am pierdut 8 miliarde de euro – știți, din componenta de împrumut, pentru că fiind deficitul foarte mare al României Comisia Europeană a spus: nu mai aveți spații, nu avem cum să vă lăsăm acel împrumut, că vă duceți în cap. Ca atare, am rămas cu puțin peste 20 de miliarde. Deci, imaginați-vă că am avut o supracontractare dublă. Or, gestionarea acestor contracte a fost o provocare majoră”, a spus Bolojan la întâlnirea cu primarii.