Liceul „Nicolae Bălcescu” Cluj neagă orice violență, după ce Ministerul Educației a clasat drept „grav” incidentul în care un elev s-ar fi rănit singur

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj neagă orice act de violență sau bullying privind incidentul pe care Ministerul Educației l-a calificat drept un caz „grav de violență” și asupra căruia a cerut „o analiză a modului de răspuns din partea unității de învățământ și a autorităților educaționale locale”. Contactat de Edupedu.ro, directorul adjunct al liceului, Ciprian Rad, a spus că „este vorba despre un accident nefericit, copilașul și-a prins degetul în dulapul aflat în spatele clasei, doamna învățătoare era în clasă, dar în față. L-a dus imediat la cabinetul medical unde doamna doctor a decis să cheme părinții și i-a sfătuit să meargă la camera de gardă pentru o evaluare mai amplă, fiind nevoie probabil de copci. Dar nu a fost nicio situație de violență, elevii nu s-au bătut”, a explicat directorul adjunct.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii din Cluj, medicul Dreghiciu Daniela a precizat pentru Edupedu.ro că elevul a suferit o intervenție chirugicală iar degetul copilului este „complet funcțional”.

Incidentul a fost semnalat în presa locală ca fiind mult mai grav, chiar cu accente dramatice și acuzații de mușamalizare a cazului.

Inspectoratul școlar județean Cluj, contactat de Edupedu.ro, a transmis un comunicat de presă în care confirmă că „nu a existat niciun act de violență sau vreo intenție agresivă de comportament de tip bullying, din partea altor colegi de clasă”.

Ciprian Rad, unul dintre directorii adjuncți ai Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj spune pentru Edupedu.ro că nu a existat nicio situație de violență în cazul apărut în presă recent, privind un elev de clasa pregătitoare care a fost rănit la un deget.

Duminică, 16 noiembrie, Ministerul Educației a cerut „o analiză a modului de răspuns din partea unității de învățământ și a autorităților educaționale locale, urmând să se ia decizii în consecință”, potrivit unei informări transmisă pe grupul de presă al jurnaliștilor acreditați la Ministerul Educației. Ministerul a precizat că este un caz „grav de violență înregistrat în cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca”.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.