Fostul director al FBI James Comey, duşman al lui Trump, inculpat și riscă cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat

Fostul director FBI, James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie, la câteva zile după ce preşedintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici, notează AFP.

„Dreptate în America!”, şi-a exprimat liderul de la Casa Albă, rapid, satisfacţia pe reţeaua sa Truth Social, descriindu-l pe fostul şef al poliţiei federale americane drept „una dintre cele mai rele fiinţe umane pe care le-a cunoscut vreodată această ţară”.

Donald Trump l-a concediat brusc pe James Comey de la FBI în 2017, când acesta investiga suspiciuni de ingerinţă străină în timpul primului său mandat (2017-2021), şi de atunci l-a acuzat că a minţit în faţa Congresului.

Comey este urmărit penal pentru „infracţiuni grave legate de divulgarea de informaţii sensibile”, a precizat Departamentul de Justiţie într-un comunicat.

În urmă cu câteva zile, Donald Trump l-a îndemnat public pe procurorul general Pam Bondi să îi urmărească penal pe mai mulţi dintre adversarii săi politici.

De asemenea, s-a lăudat că a concediat un procuror federal care refuzase să-l urmărească penal pe James Comey şi pe procurorul general al statului New York, Letitia James, alt duşman personal al preşedintelui american.

„Nu el a demisionat, eu l-am concediat”, a spus el despre procurorul american pentru districtul estic al Virginiei, Erik Siebert, a cărui plecare fusese anunţată de presă.

Potrivit unei declaraţii a înlocuitorului lui Siebert, Lindsey Halligan, recent numită de Donald Trump, infracţiunile imputate lui James Comey se referă la „mărturia acestuia din cursul audierii în faţa unei comisii a Senatului Statelor Unite la 30 septembrie 2020”.

„Aceste acuzaţii (…) constituie un abuz de încredere publică la un nivel extraordinar”, a spus ea în comunicatul care a precizat că fostul director al FBI riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.