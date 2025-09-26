Roche vizează să intre, cu o injecție, în top 3 mondial pe piaţa tratamentelor pentru obezitate

Compania farmaceutică elveţiană Roche îşi propune să devină unul dintre primii trei jucători globali în domeniul tratamentelor pentru obezitate, intrând în competiţie directă cu giganţii Novo Nordisk şi Eli Lilly, după ce unul dintre medicamentele sale experimentale pentru slăbit a intrat în faza III de testare clinică, transmite CNBC, preuată de News.ro.

„Vreau să ştiţi că sunt foarte serioasă în legătură cu acest obiectiv”, a declarat Teresa Graham, CEO Roche Pharmaceuticals, la o prezentare pentru investitori şi analişti la Londra.

Compania mizează pe injecţia CT-388, care a ajuns în etapa finală de testare înainte de a putea fi depusă cererea de aprobare, şi pe un portofoliu în creştere de terapii împotriva obezităţii şi bolilor asociate.

Roche nu are în prezent medicamente aprobate pentru obezitate, dar ţinteşte lansarea mai multor tratamente până în 2030, inclusiv Petrelintide – dezvoltat în parteneriat cu biotech-ul danez Zealand Pharma, într-o colaborare de 5,3 miliarde de dolari.

De asemenea, compania a achiziţionat Carmot Therapeutics în 2023 şi a intrat pe segmentul GLP-1 cu CT-388 şi cu CT-996, o variantă orală administrată zilnic.

Recent, Roche şi-a consolidat portofoliul prin achiziţia companiei americane de biotehnologie 89bio, pentru a dezvolta terapii împotriva bolilor hepatice asociate cu obezitatea.

Analiştii de la Barclays apreciază că obiectivul Roche este „potenţial realizabil”, având în vedere lărgimea portofoliului de produse, însă atrag atenţia că 2026 va fi un an decisiv prin rezultatele testelor clinice.

Piaţa tratamentelor pentru obezitate este dominată deocamdată de Novo Nordisk şi Eli Lilly, dar Roche speră să se diferenţieze prin „medicamente de nouă generaţie” care să rezolve probleme nerezolvate încă: tolerabilitate, menţinerea greutăţii, comorbidităţi şi pierderea masei musculare.

„Dacă nu ai un portofoliu complet de soluţii, asta te limitează. Noi vrem să acoperim întreaga gamă de nevoi neacoperite”, a spus Graham, subliniind ambiţia Roche de a intra în topul global al pieţei emergente a tratamentelor anti-obezitate.