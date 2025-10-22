Demisii în lanţ la Novo Nordisk după un conflict între consiliul de administraţie şi fundaţia companiei / Acțiunile au scăzut cu 2,3% la scurt timp după anunţul privind demisiile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tensiunile interne dintre conducerea Novo Nordisk şi acţionarul său principal, Fundaţia Novo Nordisk, au dus marţi la o criză majoră de guvernanţă, soldată cu demisia preşedintelui Helge Lund, a vicepreşedintelui Henrik Poulsen şi a majorităţii directorilor independenţi, relatează CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Divergenţele au izbucnit în legătură cu modul de reorganizare a consiliului şi cu procesul de selecţie a noului director general: consiliul dorea o tranziţie treptată, în timp ce fundaţia a cerut o restructurare rapidă şi o conducere mai decisivă.

Fundaţia îl propune pe fostul CEO Lars Rebien Sørensen, în vârstă de 71 de ani, ca nou preşedinte al consiliului, cu mandatul de a sprijini planul de transformare al companiei şi de a readuce creşterea pe o traiectorie solidă.

În acelaşi timp, actualul CEO Mike Doustdar, numit în mai, după înlăturarea lui Lars Fruergaard Jørgensen, implementează o strategie ”de resetare” care include concedierea a circa 11,5% din forţa de muncă globală şi o concentrare mai mare pe segmentele de diabet şi obezitate.

Acţionarii vor decide noua componenţă a consiliului în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 14 noiembrie.

Pe bursă, acţiunile Novo Nordisk au scăzut cu 2,3% la scurt timp după anunţul privind demisiile.