Ministerul Mediului reia concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere – Braşov, Focşani şi Bucureşti / Ministru: ”Toate interviurile au fost înregistrate şi puse la dispoziţia publicului”

Ministerul Mediului anunţă, luni seară, că va relua concursurile pentru conducerea a trei Gărzi Forestiere – Braşov, Focşani şi Bucureşti, întrucât rezultatele selecţiei precedente nu au fost considerate corespunzătoare. ”Avem nevoie de oameni competenţi, care să facă din această misiune o prioritate naţională”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu, transmite News.ro.

”Ne-am asumat o procedură transparentă şi corectă, în care competenţa şi integritatea primează. Toate interviurile au fost înregistrate şi puse la dispoziţia publicului, pentru ca oricine să poată vedea nivelul de pregătire al candidaţilor şi modul de desfăşurare. Acolo unde rezultatele nu au fost convingătoare, reluăm procesul. Încurajez toţi profesioniştii din domeniu care îndeplinesc criteriile legale să se înscrie. Gărzile Forestiere au un rol esenţial în protejarea pădurilor României şi avem nevoie de oameni competenţi, care să facă din această misiune o prioritate naţională”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministerul a derulat, în ultimele săptămâni, procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiilor de inspector-şef la cinci dintre cele nouă Gărzi Forestiere teritoriale.

”Toate interviurile susţinute de candidaţi au fost filmate integral şi pot fi urmărite pe canalul oficial de YouTube al ministerului, ca parte a angajamentului pentru o procedură complet transparentă şi corectă (disponibil în primul comentariu)”, a transmis ministerul.

În urma evaluărilor, au fost desemnaţi câştigătorii pentru Garda Forestieră Timişoara şi Garda Forestieră Oradea.

Pentru celelalte trei structuri – Garda Forestieră Braşov, Garda Forestieră Focşani şi Garda Forestieră Bucureşti, Diana Buzoianu a decis reluarea procedurii de concurs, întrucât rezultatele nu au fost satisfăcătoare.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va anunţa calendarul noilor concursuri pentru cele trei structuri teritoriale şi va publica înregistrările interviurilor aferente primei proceduri, pentru a asigura acelaşi standard de transparenţă pentru toate etapele procesului.