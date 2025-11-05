Giganții farmaceutici americani vor începe să-și închidă operațiunile din Marea Britanie, dacă guvernul lui Keir Starmer nu va accepta să plătească mai mult pentru medicamentele lor, amenință ambasadorul SUA

Ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a avertizat că giganții farmaceutici americani vor începe să-și închidă operațiunile în această țară, dacă guvernul lui Keir Starmer nu va accepta să plătească mai mult pentru medicamentele lor, relatează Politico. „Marea Britanie trebuie să continue să abordeze structurile de prețuri pentru medicamente pentru a se asigura că poate concura pentru investiții din partea firmelor americane”, a declarat Stephens la o reuniune de afaceri britanico-americană în centrul Londrei, la care au participat miniștrii britanici ai comerțului și de externe.

„Dacă nu se vor face schimbări, și asta rapid, companiile farmaceutice nu numai că vor anula investițiile viitoare, ci vor închide și facilitățile din Marea Britanie. Acest lucru ar fi o lovitură majoră pentru o țară care se mândrește, pe bună dreptate, cu sectorul său de științe ale vieții” a spus diplomatul american.

Marea Britanie se află în negocieri cu administrația Trump și companiile farmaceutice privind prețurile medicamentelor și suma pe care Serviciul Național de Sănătate (NHS) o plătește pentru produsele lor prin intermediul așa-numitului program voluntar pentru stabilirea prețurilor, accesul și creșterea (VPAG).

Marea Britanie s-a angajat să crească pragul la care NHS plătește firmelor pentru medicamentele cu până la 25%, conform unui raport publicat de Politico în octombrie, însă directorii companiilor farmaceutice presează guvernul să mai urce suma.

Producătorul american de medicamente Eli Lilly a declarat luni că dorește să vadă mai multe schimbări pe piața medicamentelor din Marea Britanie înainte de a se decide asupra investiției abandonate de 279 de milioane de lire sterline într-un proiect de incubator biotehnologic.

Discuțiile s-au concentrat pe sistemul de „recuperare” al guvernului, în cadrul căruia firmele trebuie să ramburseze o parte din veniturile lor dacă suma totală cheltuită de NHS pentru medicamente depășește un anumit plafon. Dacă miniștrii nu vor fi de acord să majoreze și acest plafon, orice cheltuială suplimentară a NHS va însemna o factură mai mare de recuperare pentru companiile farmaceutice.

Discuțiile privind prețurile sunt incluse în negocierile comerciale în curs dintre Marea Britanie și Washington, după ce Starmer a încheiat un acord comercial-cadru cu Trump în luna mai, promițând să „îmbunătățească mediul general” pentru companiile farmaceutice care operează în Marea Britanie.

Negociatorii britanici se află în prezent la Washington și „se înregistrează progrese în acest sens chiar în acest moment”, a declarat Stephens, adăugând că speră „că acestea vor duce la un anumit succes”. „Principalul obstacol” în calea creșterii economice a Regatului Unit îl reprezintă și costurile ridicate ale energiei, a adăugat Stephens. „Dacă nu se vor realiza reforme majore în politica energetică a Regatului Unit, atunci poziția Regatului Unit ca destinație principală în economia globală va fi vulnerabilă”.