Procurorul EPPO din Bulgaria, suspendat, pentru că este cercetat disciplinar

eppo, frauda, fonduri europene, agricultura
Sursa foto: EPPO

Procurorul EPPO din Bulgaria, suspendat, pentru că este cercetat disciplinar

Articole26 Sep • 164 vizualizări 0 comentarii

Colegiul Parchetului European a început o procedură disciplinară împotriva procurorului european bulgar, potrivit BNR, citat de Rador.

Deşi numele său nu este menţionat, cel mai probabil este vorba despre Teodora Gheorghieva, deoarece aceasta este singurul reprezentant al Bulgariei în Parchetul European.

Anterior, Parchetul European a anunţat că aceasta este investigată administrativ de către ceilalţi procurori europeni pentru posibile acţiuni ilegale.

Procurorul-şef european, Laura Codruța Kovesi, a informat Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană, care au responsabilitatea pentru evaluarea procedurilor disciplinare, despre procedura declanşată. Gheorghieva a fost suspendată temporar din funcţie în luna martie anul acesta.

„Fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, procurorul european bulgar va continua să fie suspendat pe durata procedurilor disciplinare”, a mai precizat EPPO.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
