Procurorul EPPO din Bulgaria, suspendat, pentru că este cercetat disciplinar
Colegiul Parchetului European a început o procedură disciplinară împotriva procurorului european bulgar, potrivit BNR, citat de Rador.
Deşi numele său nu este menţionat, cel mai probabil este vorba despre Teodora Gheorghieva, deoarece aceasta este singurul reprezentant al Bulgariei în Parchetul European.
Anterior, Parchetul European a anunţat că aceasta este investigată administrativ de către ceilalţi procurori europeni pentru posibile acţiuni ilegale.
Procurorul-şef european, Laura Codruța Kovesi, a informat Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană, care au responsabilitatea pentru evaluarea procedurilor disciplinare, despre procedura declanşată. Gheorghieva a fost suspendată temporar din funcţie în luna martie anul acesta.
„Fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, procurorul european bulgar va continua să fie suspendat pe durata procedurilor disciplinare”, a mai precizat EPPO.
