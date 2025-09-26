Experți europeni, despre alegerile din Republica Moldova: O luptă acută între influența rusă și aspirațiile europene / ”Rusia vrea o centură de state la vest de Ucraina care să submineze sprijinul global pentru această țară. Moldova ar fi un atu valoros în colecția Rusiei„

Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare de duminică, iar acestea sunt considerate de observatori ca fiind cele mai importante din istoria sa, într-un context geopolitic tensionat, marcat de competiția acerbă între forțele pro-europene și cele pro-ruse.

Rezultatul acestor alegeri va determina direcția viitoare a țării, punând la încercare reziliența democratică și capacitatea de a rezista presiunilor externe.

Experți de la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) și de la Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) atrag atenția asupra mizei uriașe a scrutinului, avertizând asupra interferenței rusești masive și a polarizării accentuate a societății moldovenești. ”Rusia vrea o centură de state la vest de Ucraina care să submineze sprijinul global pentru Ucraina. Moldova ar fi un atu valoros în colecția Rusiei, spun experții.

Andrew Wilson, Senior Policy Fellow la ECFR, avertizează că „Rusia intervine la un nivel fără precedent în alegerile din acest an. A investit resurse uriașe în manipulări online adesea invizibile, iar autoritățile moldovenești nu pot decât să încerce să țină pasul”. Wilson subliniază că scopul Rusiei este crearea unei „zone tampon” de state la vest de Ucraina, care să submineze sprijinul global pentru Kiev, iar Moldova ar fi o piesă valoroasă în această strategie.

„Moldova are nevoie de un parlament care să poată finaliza munca grea a aderării la UE în următorii patru ani. Vice-versa, UE trebuie să sprijine Moldova în această perioadă, economic și politic”, adaugă Wilson.

Acesta atrage atenția asupra faptului că votul diasporei, crucial în trecut, ar putea fi influențat de campaniile de dezinformare rusești care vizează distorsionarea imaginii Uniunii Europene.

Kristian Lefdal, Junior Research Fellow la NUPI, descrie alegerile parlamentare ca pe o „răscruce crucială” pentru Moldova, desfășurându-se într-un peisaj politic „polarizat și fragmentat”. Acesta reamintește acuzațiile de atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și „cumpărare de voturi” lansate de Rusia în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 pentru a sprijini Blocul Electoral Patriotic (BEP).

„Alegerile din Moldova sunt încadrate ca o alegere între îmbunătățirea integrării UE (fie în termeni stabiliți de Bruxelles, fie de Moldova) și normalizarea legăturilor cu Rusia – în special în domeniul energetic”, explică Lefdal.

Acesta subliniază dependența energetică a Moldovei de Rusia și de regiunea separatistă Transnistria, punctând faptul că expriarea acordului de tranzit al gazului dintre Kiev și Moscova în ianuarie 2025 a dus la creșterea prețurilor, punând Chișinăul și Tiraspolul într-o situație dificilă.

„Această dependență de gazul rusesc remodelează aliniamentele regionale și menține ușa deschisă către Bruxelles, făcând alegerile cruciale pentru viitoarele parteneriate energetice ale Moldovei”, arată Lefdal.

Pentru a consolida reziliența socială și pentru a combate amenințările hibride și metodele de interferență în Moldova, UE ar trebui să sprijine inițiativele democratice de la bază, oferind organizațiilor societății civile un loc important la masă, consideră Kristian Lefdal.

„Călătoria către realizarea unei promovări de succes a democrației depinde de mobilizarea și participarea la nivel de bază, iar acest lucru oferă potențialul de a crește încrederea verticală – și încrederea – în sistemul democratic pe termen lung”, explică expertul.

Andreas Lind Kroknes, consilier la NUPI, subliniază că alegerile din Moldova sunt un „barometru al rezilienței democratice și al potențialului de extindere a UE”, punctând faptul că importanța nu constă atât în rezultatul alegerilor, cât în capacitatea procesului electoral de a rezista eforturilor de dezinformare, influență și coerciție.

„Aceste riscuri de presiune externă nu sunt doar reale, ci sunt deja prevalente în numeroase exemple. Dacă procesul ar fi și mai pătat de acest lucru, ar crește polarizarea și ar eroda încrederea”, avertizează Kroknes.

Expertul subliniază importanța de a nu reduce alegerile din Moldova doar la o alegere geopolitică, arătând că există o „nemulțumire legitimă” în rândul cetățenilor față de performanța guvernului, chiar și printre susținătorii integrării europene.

Andreas Lind Kroknes avertizează că, în cazul unei victorii a blocului pro-rus, acesta ar bloca eforturile de integrare europeană a Moldovei, oglindind situația din Georgia.

„Acest lucru ar reitera riscurile pe care le suportă UE atunci când își leagă credibilitatea extinderii prea strâns de un singur actor politic. O victorie a blocului pro-rus ar reitera fragilitatea inerentă a lăudatului parcurs UE al Moldovei, subliniind consecințele bazării narativelor de extindere pe o bază politică îngustă, mai degrabă decât pe un consens mai larg, între partide”, conchide Kroknes.

Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă un moment crucial pentru viitorul țării, punând în balanță aspirațiile europene și influența persistentă a Rusiei. Rezultatul scrutinului va avea implicații majore asupra stabilității regionale și asupra credibilității politicii de extindere a Uniunii Europene.