Trump acuză „democraţii de stânga radicală” de atacul de la centrul de retenţie ICE din Dallas / Lunetistul, identificat de presă ca fiind Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, cunoscut poliţiei pentru deţinerea de canabis

Preşedintele american Donald Trump acuză ”stânga radicală” de incitare la ”violenţă”, în urma unui atac la un centru de retenţie a imigranţilor al Poliţiei Imigraţiei (ICE) la Dallas, în Texas, soldat cu doi morţi – inclusiv atacatorul – şi doi răniţi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Un bărbat a deschis focul miercuri asupra acestui centru de retenţie al ICE la Dallas, în Texas, omorând o persoană şi rănind alte două, după care s-a sinucis, au anunţat autirităţile federale.

Preşedintele Donald Trump a acuzat rapid ”stânga radicală” de incitare la ”violenţă”, la fel cum a făcut după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk la 10 septembrie.

Un lunetist a deschis focul de pe acoprişul unei clădiri situate în apropiere asupra clădirii ICE, la Dallas, în sudul Statelor Unite, şi a atins trei deţinuţi care se aflau în interiorul unui furgon, a anunţat într-un comunicat Departamentul Securităţii Interne.

”Un deţinut a murit, iar alţi doi sunt în stare critică”, a precizat departamentul, corectând un bilanţ anterior în care anuţa doi morţi şi un rănit.

Naţionalitatea deţinuţilor nu a fost dezvăluită.

Însă Mexicul a anunţat că un cetăţean mexican se află între răniţi.

Preşedintele american a făcut din lupta împotriva imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o ”invazie” a Statelor Unite de către ”criminali veniţi din străinătate” şi comunicând în mod abundent despre expulzări de imigranţi, în care ICE este unul dintre principalele instrumente.

”MOBIL IDEOLOGIC”

”Această violenţă este rezultatul diabolizării constante a forţelor de ordine de către democraţii de stânga radicală, care îndeamnă la demolarea ICE şi care-i tratează poe agenţii ICE drept «nazişti»”, a scris pe reţeaua sa de socializare Truth Social Donald Trump.

Atacatorul a scris ”anti-ICE” pe unul dintre gloanţe, a subliniat el.

Tensiunile se cristalizează în jurul unor descinderi ale unor agenţi ICE mascaţi, în civil, în cartiere cu o ppopulaţie imigrantă puternică.

În iulie, ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a acuzat autorităţlle americane de faptul că-i tratează pe deţinuţi ”în mod degradant şi dezumanizant” în centre de retenţie pentru imigranţi, evocând ”condiţii care constituie o încălcare flagrantă a normelor internţaionale în domeniul drepturilor omului”.

Directorul poliţiei federale (FBI) Kash Patel a publicat o imagine cu aceste cartuşe, pe care apare această inscripţie şi a denunţat un ”mobil ideologic”.



Atacatorul a fost identificat de mai multe publicaţii ca fiind Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, cunoscut poliţiei locale cu privire la deţinere de canabis.

Clădirea vizată serveşte ca centru de retenţie provizorie a migranţilor, înainte să fie transferaţi către instalaţii pe perioade mai mari, potrivit presei americane.

AL TREILEA ATAC ARMAT ÎN TREI LUNI, ÎN TEXAS

Acesta este al treilea atac armat în mai puţin de trei luni în Texas, un stat vecin cu Mexicul, împotriva poliţiei migraţiei (ICE) sau poliţiei frontierelor (USBP)

La 4 iulie, de Ziua Naţională a Americii, un poliţist a fost rănit la gât, într-un atac la alt centru de retenţie ICe situat în apropiere de Dallas.

Potrivit autorităţilor judiciare, mai mulţi atacatori erau implicaţi, dintre care unul a tras 20-30 de gloanţe către agenţi penitenciari neînarmaţi, iar la faţa locului au fost găsite mai multe puşti, veste antiglonţ şi walkie-talkie-uri.

Zece persoane au fost inculpate în acest dosar.

La 7 iulie, un bărbat a fost ucis prin împuşcare după ce a deschis focul împotriva unei clădiri aparţinând ICE, în Texas, la McAllen, la frontiera cu Mexicul, după ce a rănit doi poliţişti şi un angajat, potrivit Departamentului Securităţii Interne.