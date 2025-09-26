Viktor Orbán a vorbit la telefon cu Donald Trump, iar Péter Szijjártó, ministrul de Externe, a purtat discuții cu ministrul rus de externe / ”Ne confruntăm cu consecințele dramatice ale războiului din Ucraina”

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a purtat miercuri, la New York, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe tema celor mai importante chestiuni privind războiul din Ucraina şi cooperarea bilaterală în domeniul economiei şi energiei, anunță Agenția de presă Rador.

Potrivit comunicatului ministerului ungar de resort: Pemierul, Viktor Orbán, a avut o convorbirea telefonică cu președintele american, Donald Trump.

Comunicatul Ministerului ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului mai menţionează că şeful diplomaţiei ungare a subliniat după întâlnirea cu omologul său rus, că au trecut în revistă principalele chestiuni legate de războiul din Ucraina și de cooperarea economică și energetică și, în același timp, a precizat că împreună cu Serghei Lavrov pot discuta toate subiectele chiar și în cele mai dificile momente.

„Am subliniat că Ungaria este interesată de instaurarea păcii în vecinătatea noastră cât mai curând posibil. Ne confruntăm cu consecințele dramatice ale războiului din Ucraina de trei ani și jumătate și am dori ca acest război să se încheie cât mai curând posibil”, a subliniat Péter Szijjártó, care a adăugat: ”Ministrul rus a declarat că tocmai a purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, ceea ce cred că este cea mai bună veste pe care am fi putut-o primi, deoarece, atâta timp cât au loc discuții la cel mai înalt nivel dintre SUA și Rusia, putem avea încredere că va fi pace și putem avea încredere că se poate evita cel mai rău scenariu, adică izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”.

Ministrul ungar de externe a mai relatat că Rusia este un partener de încredere în domeniul aprovizionării cu energie, din motive geografice și fizice aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată în acest moment fără petrol și gaze naturale rusești.

„Aceasta nu este o chestiune politică, nu este o chestiune ideologică, ci o simplă chestiune geografică, fizică”, a spus şeful diplomaţei ungare, care a menţionat: „Guvernul ungar este în contact constant cu conducerea americană. „Suntem în contact permanent şi cu administraţia prezidenţială americană. Şi premierul ungar a vorbit cu președintele Donald Trump despre mai multe aspecte, respetiv despre starea războiului, posibilitatea păcii, procesele economiei mondiale, situația generată de tarifele vamale și, bineînțeles, despre problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, şi această discuţie a avut loc acum câteva ore”.