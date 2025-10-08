Cătălin Drulă (USR): Nu trebuiau închise școlile în București. Pe baza datelor științifice, nu exista un temei real / Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, susține că, pe baza datelor științifice de la momentul deciziei, nu trebuiau închise școlile în București și afirmă că „sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu, nu trebuiau închise școlile azi în București. Pe baza datelor științifice de la momentul deciziei de ieri, nu exista un temei real.

Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București.

Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar (Stelian Bujduveanu, PNL – n.red.).

Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi”, a afirmat Cătălin Drulă, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Drulă a mai susținut că „victimele aici nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci mai ales încrederea viitoare a oamenilor în astfel de avertizări”.

„De aceea, trebuie separată obsesia pentru imagine și «capital politic» de deciziile în interes public. Un episod din care lecția este că deciziile trebuie luate la rece și științific. Pentru că da, câteodată, trebuie luate și măsuri extreme. Dar când e cazul. Acum nu era cazul”, a mai afirmat Cătălin Drulă.