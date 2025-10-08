G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cătălin Drulă (USR): Nu trebuiau închise școlile în București. Pe baza datelor…

Cătălin Drulă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cătălin Drulă (USR): Nu trebuiau închise școlile în București. Pe baza datelor științifice, nu exista un temei real / Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului

Articole8 Oct • 355 vizualizări 0 comentarii

Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, susține că, pe baza datelor științifice de la momentul deciziei, nu trebuiau închise școlile în București și afirmă că „sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nu, nu trebuiau închise școlile azi în București. Pe baza datelor științifice de la momentul deciziei de ieri, nu exista un temei real.

Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București.

Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar (Stelian Bujduveanu, PNL – n.red.).

Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi”, a afirmat Cătălin Drulă, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Drulă a mai susținut că „victimele aici nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci mai ales încrederea viitoare a oamenilor în astfel de avertizări”.

„De aceea, trebuie separată obsesia pentru imagine și «capital politic» de deciziile în interes public. Un episod din care lecția este că deciziile trebuie luate la rece și științific. Pentru că da, câteodată, trebuie luate și măsuri extreme. Dar când e cazul. Acum nu era cazul”, a mai afirmat Cătălin Drulă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB

Articole26 Sep • 805 vizualizări
1 comentariu

Cătălin Drulă și-a început în stradă campania pentru Primăria Capitalei: În 8 luni, cât am fost ministru, am arătat că se poate să te iei de mafioți și să îi dai jos

Articole12 Sep 2025 • 1.103 vizualizări
12 comentarii

Ciprian Ciucu (PNL), despre Cătălin Drulă (USR): La nivel teoretic, cred că este pregătit. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine / Cel mai bun primar a fost Băsescu, ca să fie foarte clar

Articole11 Sep 2025 • 1.111 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.