Deputat AUR: „Austeritatea premierului atinge cote ridicole. Sunt tăiați banii pentru certificatele de naștere”

Cristina Butură, deputat AUR, a criticat miercuri guvernul Bolojan pentru adoptarea OUG 52/2025, despre care susține că îi împiedică pe primari să facă achiziții de urgență. Ea acuză că ar fi tăiaţi banii pentru certificatele de naştere.

„Ni s-a promis normalitate şi o Românie pro-europeană, în care să ne creştem copiii în siguranţă. Dar zi de zi trăim efectele legilor aberante adoptate de actuala guvernare, care, orbită de sindromul austerităţii, a aruncat economia, educaţia şi administraţia într-un haos generalizat. Mai mulţi primari din întreaga ţară denunţă Ordonanţa 52/2025, adoptată de Guvernul Bolojan, care le blochează posibilitatea de a mai cumpăra formulare pentru certificatele de naştere sau deces securizate”, a spus deputata partidului extremist AUR într-un comunicat.

”Edilii se văd acum în situaţia absurdă să numere pe degete câte documente mai au disponibile pentru naşterile şi decesele din localităţile şi oraşele lor, pentru că, se pare, deficitul bugetar poate fi salvat prin economisirea de coli A4. Este revoltător că în anul 2025 nou-născuţii nu mai pot fi înregistraţi într-un stat european, iar familiile în doliu nu îşi pot îndeplini obligaţiile prin oficializarea decesului unei persoane apropiate. Nimeni din coaliţia PNL-PSD-USR-UDMR nu suflă o vorbă despre acele coli de A4 pe care s-au semnat contracte cu dedicaţie de milioane de euro pentru firmele de casă ale partidelor, despre foile care au falimentat combinatele de la Hunedoara şi Galaţi sau despre facturile cu preţul triplu la energie”, a mai spus ea.

Guvernul a adoptat mai multe măsuri prin care a încercat să oprească cheltuielile neesențiale, pentru a diminua deficitul bugetar record în UE.