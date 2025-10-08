Grupul bancar austriac Raiffeisen nu a renunţat la găsirea unui cumpărător pentru subsidiara din Rusia

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International nu a găsit încă un cumpărător pentru afacerile sale din Rusia care să fie acceptat de toate părţile, dar continuă discuţiile cu o listă de candidaţi interesaţi, a declarat miercuri directorul general de la RBI, Johann Strobl, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Divizia Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din Rusia care nu este vizat de sancţiunile occidentale, ceea ce îl face o bancă de importanţă vitală pentru reglarea tranzacţiilor comerciale cu Rusia, inclusiv pentru exporturile de gaze către Europa.

Raiffeisen încearcă de câţiva ani să vândă o participaţie la subsidiara sa din Rusia către un cumpărător local, în speranţa că Moscova va ridica o interdicţie care blochează RBI să repatrieze profituri de ordinul miliardelor de euro. În paralel, RBI este presat de SUA şi UE să îşi reducă activităţile din Rusia.

„Dacă am fi ajuns la finalul listei de potenţiali cumpărători am fi anunţat asta”, a declarat Johann Strobl la o întâlnire cu jurnaliştii. „Nu am renunţat”, a adăugat Strobl.

În încercarea de a scoate o parte din profiturile blocate în Rusia, Raiffeisen intenţiona în 2023 ca subsidiara sa rusească să preia o participaţie la firma austriacă de construcţii Strabag, participaţie care aparţinea firmei Rasperia Trading, care la acea dată era deţinută de oligarhul rus Oleg Deripaska. De teamă că ar putea încălca sancţiunile americane, Raiffeisen a renunţat la acea tranzacţie. În replică, Rasperia a dat în judecată banca austriacă şi un tribunal rusesc a decis că Raiffeisen trebuie să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ două miliarde de euro.

În prezent, autorităţile austriece au cerut UE să deblocheze pachetul de acţiuni Strabag, astfel încât acest pachet să poate fi utilizat pentru a despăgubi Raiffeisen pentru pagubele pe care le-a suferit în Rusia, însă diplomaţii şi unele state membre şi-au exprimat unele reţineri faţă de această idee.

„Vom vedea dacă propunerea primeşte sprijinul politic necesar în UE”, a spus Strobl, adăugând că există în continuare posibilitatea ca Raiffeisen să se adreseze unui tribunal austriac pentru a cere ca participaţia la Strabag aparţinând firmei Rasperia Trading să fie vândută, iar suma strânsă să fie transferată către Raiffeisen. „Suntem încrezători că am avea câştig de cauză”, a spus Strobl.