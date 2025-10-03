UE ar putea elibera o parte din activele ruseşti îngheţate pentru a despăgubi Raiffeisen pentru daunele pe care a fost obligat să le plătească în Rusia (Financial Times)

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a ridica sancţiunile impuse activelor care au legătură cu oligarhul rus Oleg Deripaska, pentru a compensa grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a fost obligat să le plătească în Rusia, a relatat vineri Financial Times, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Prevederi referitoare la deblocarea unui pachet de acţiuni la compania austriacă de construcţii Strabag, evaluat la aproximativ două miliarde de euro, şi deţinută anterior parţial de Deripaska, sunt incluse în cel mai recent proiect de sancţiuni europene împotriva Rusiei, informează Financial Times care citează surse din apropierea acestui dosar.

Activele ar urma să fie transferate către Raiffeisen, care a fost amendată cu două miliarde de euro de către o instanţă rusă în urma unui proces intentat de fosta companie a lui Deripaska, Rasperia.

Financial Times precizează însă că mai multe state membre ale UE sunt aşteptate să se opună acestei măsuri, propuse iniţial de Austria, la o reuniune a ambasadorilor statelor membre care va avea loc vineri.

Potrivit publicaţiei menţionate, unii oficiali europeni sunt îngrijoraţi că această mişcare ar putea legitima instanţele ruseşti să ordone confiscarea activelor occidentale şi ar putea încuraja şi alţi oligarhi să adopte această abordare.

Acţiunile la Strabag au rămas îngheţate în temeiul sancţiunilor UE din 2022, când Deripaska a fost acuzată că a sprijinit complexul militar-industrial al Rusiei în urma invaziei Ucrainei.

Reuters a dezvăluit miercuri că Raiffeisen, cel mai mare creditor occidental care operează încă în Rusia, şi acţionează ca o punte financiară către Occident, a eşuat într-o altă încercare de a vinde o participaţie la subsidiara sa rusească. Oficialii ruşi s-au opus vânzării, temându-se că, dacă subsidiara Raiffeisen aceasta ajunge la un cumpărător intern, operaţiunea ar putea declanşa noi sancţiuni împotriva creditorului.