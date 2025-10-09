Şase persoane transportate la spital cu traumatisme multiple, după un accident pe centura Capitalei
Şase persoane au fost transportate la spital cu traumatisme multiple în urma unui accident în care au fost implicate un autocxamion şi un microbuz, produs joi, pe şoseaua de centură a Capitalei, în apropiere de Mogoşoaia, transmite News.ro.
”Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
În urma accidentului, şase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.
Nu sunt impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.
Se estimează reluarea normală după ora 09:00.
