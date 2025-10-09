Scriitorii Can Xue, Gerald Murnane și László Krasznahorkai sunt considerați favoriți la câştigarea Nobelului pentru Literatură. Mircea Cărtărescu, cotat cu șanse mici

Scriitorii Gerald Murnane din Australia, Can Xue din China şi László Krasznahorkai din Ungaria sunt favoriţii media şi ai caselor de pariuri la câştigarea Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, anunţat joi la Stockholm, distincţie la care par să aibă şanse, de asemenea, spaniolul Enrique Vila-Matas şi autoarea mexicană Cristina Rivera Cruz, transmite Agerpres.

Pe liste figurează, ca de obicei, japonezul Haruki Murakami, românul Mircea Cărtărescu, britanicul Salman Rushdie, americanul Thomas Pynchon, canadiana Anne Carson sau argentinianul César Aira.

Dacă un scriitor se află în fruntea listelor de pariuri, însă, nu înseamnă neapărat că va obţine premiul. Câştigătoarea de anul trecut, autoarea sud-coreeană Han Kang, avea cote mici la casele de pariuri, ceea ce a demonstrat încă o dată că opiniile societăţii nu coincid cu cele ale membrilor Academiei Suedeze.

Secretarul permanent al Academiei, Mats Malm, va fi cel care va anunţa numele câştigătorului, sau al câştigătoarei, din acest an, joi, începând cu ora locală 13:00 (11:00 GMT).

După ce anul trecut premiul a ajuns pentru prima dată în Coreea de Sud, datorită scriitoarei Han Kang, 2025 ar putea fi anul în care ar ajunge în Australia al doilea Nobel pentru literatură, după cel câştigat în 1973 de Patrick White. Ceea ce se va întâmpla dacă va câştiga extravagantul Gerald Murnane, care nu s-a numărat niciodată printre cei mai populari autori, dar care este „cel mai important scriitor în viaţă, despre care majoritatea oamenilor n-au auzit niciodată”, potrivit opiniei romancierului american Mark Binelli, publicată într-un articol din The New York Times în 2018.

Murnane este numărul unu la casa de pariuri britanică Nicer Odds, în timp ce Can Xue şi Krasznahorkai sunt la egalitate în fruntea clasamentului pe un alt site popular, Ladbrokes.

Şi dacă Murnane câştigă, Oceania ar rămâne regiunea cu cei mai puţini câştigători ai acestui premiu, urmată de Africa, cu cinci premii, de Asia (7), America (20, dintre care 12 din America de Nord, şase din America Latină şi două din Caraibe) şi de Europa, cu 88 (dintre care Franţa, cu 14 distincţii, se află în fruntea clasamentului). În total, există 121 de câştigători la cele 117 ediţii, dintre care doar 18 femei.

Lista femeilor s-ar extinde dacă ar câştiga Can Xue – pseudonimul lui Deng Xiaohua -, o autoare populară, cu un stil suprarealist, reprezentantă a mişcării experimentale.

Krasznahorkai, unul dintre cei mai citiţi şi traduşi scriitori maghiari, apare pentru prima dată printre favoriţii la Premiul Nobel pentru Literatură.

La fel ca mexicanca Cristina Rivera Garza, care a câştigat Premiul Pulitzer în 2024 la categoria memorii pentru „El invencible verano de Liliana”, o recunoaştere care a plasat-o brusc printre numele importante ale literaturii mondiale, cu toate că avea deja o carieră impresionantă, în care s-a remarcat prin jocul cu limitele dintre ficţiune şi non-ficţiune.

Argentinianul César Aira figurează deja de câţiva ani pe lista candidaţilor la Nobel pentru o operă vastă ce cuprinde peste o sută de titluri, printre care se remarcă nuvele din cele mai diverse stiluri, de la ficţiune la eseu, teatru şi benzi desenate.

Un alt autor care apare în mod recurent ca favorit la Nobel sau la premiul literar Cervantes este spaniolul Enrique Vila-Matas, ale cărui cărţi captivează „prin inteligenţă critică, umor şi ironie”, după cum a declarat juriul care i-a acordat în 2015 Premiul pentru Literatură în Limbi Romanice în cadrul Târgului Internaţional de Carte de la Guadalajara.

Lista favoriţilor este interminabilă şi include şi alte nume, precum cel al autoarei canadiene Margaret Atwood, al australianului Alexis Wright sau al indianului Amitav Ghosh.

După atribuirea premiului pentru medicină, luni, a celui pentru fizică, marţi şi al celui pentru chimie, miercuri, sezonul Nobelurilor din acest an continuă săptămâna aceasta cu decernarea, joi, a premiului pentru literatură şi cu anunţarea premiului pentru pace, vineri. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice va fi anunţat în data de 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate laureaţilor în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).