Administrația Națională a Penitenciarelor, după protestul sindicatelor la Centrul de Detenție Craiova: Nu se desființează, ci se transformă în secție exterioară a Penitenciarului Craiova / Va funcționa în continuare în această formă de organizare

Administrația Națională a Penitenciarelor reacționează la protestul organizat de sindicatele din sistemul penitenciar și susține că Centrul de Detenție Craiova nu se va desființa, ci va funcționa secție exterioară a Penitenciarului Craiova.

„Având în vedere acțiunea de protest organizată de membrii sindicatelor reprezentative din sistemul penitenciar în fața Centrului de Detenție Craiova, Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.) aduce la cunoștința polițiștilor de penitenciare și a opiniei publice următoarele:

Centrul de Detenție Craiova nu se desființează, ci se transformă în secție exterioară a Penitenciarului Craiova și va funcționa în continuare în această formă de organizare, dar la capacitatea sa maximă de cazare.

În contextul supraaglomerării sistemului penitenciar, care în prezent înregistrează un grad de ocupare de 125,39 %, ANP a evaluat structura unor unități subordonate, pentru a identifica soluții de gestionare eficientă a acestui fenomen, de optimizare a resurselor umane și de reducere a cheltuielilor.

Astfel, au fost elaborate proiecte de simulare a procesului de comasare a unor unități penitenciare, selectate în funcție de numărul deținuților custodiați (raportat la capacitatea de cazare) și de dispunerea lor geografică. Aceste proiecte au fost transmise partenerilor de dialog social (sindicatelor) pentru consultare.

La data analizei (20 august a.c.), Centrul de Detenție Craiova custodia 146 de persoane private de libertate, cu o capacitate legală de 339 de locuri, rezultând un grad de ocupare de doar 44,65%. Prin urmare, s-a decis comasarea acestuia cu o unitate penitenciară din proximitate, măsură care va elimina aparatul administrativ al Centrului.

Subliniem că angajații Centrului de Detenție Craiova nu vor fi relocați în alte unități, ci vor fi redistribuiți pe alte funcții pentru a acoperi deficitul de personal din structurile care necesită resurse suplimentare.

3. Administrația Națională a Penitenciarelor reafirmă angajamentul său pentru un dialog transparent cu partenerii sociali și pentru implementarea unor măsuri care să asigure eficiența și sustenabilitatea sistemului penitenciar, în beneficiul personalului și al societății”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor