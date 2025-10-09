Un tezaur celtic ce conţine sute de monede antice din aur şi argint a fost descoperit în Cehia

Arheologi din Republica Cehă au descoperit un tezaur monetar ce conţine piese din aur şi argint dar şi bijuterii şi alte artefacte care datează de acum aproximativ 2.500 de ani, din perioada celtică a regiunii, transmite joi revista Live Science, citată de Agerpres.

Conform unei declaraţii a oficialilor locali, obiectele antice au fost descoperite în timpul săpăturilor efectuate într-un sit arheologic nedezvăluit din regiunea Pilsen, în vestul Republicii Cehe, în ultimii cinci ani.

„Scopul principal al proiectului a fost în primul rând salvarea descoperirilor arheologice mobile care sunt imediat ameninţate de prospectori ilegali, de lucrările agricole şi de influenţe naturale”, a declarat Jan Mařík, directorul Institutului de Arheologie al Academiei Cehe de Ştiinţe, în comunicat.

Locaţia exactă a sitului, în nordul rural al regiunii Pilsen, este ţinută secretă pentru a descuraja căutările ilegale cu detectoare de metale, se arată în comunicat.

Fotografiile sitului arată arheologii descoperind mai multe monede mici, cu detalii bine conservate, din aur şi argint, care prezintă reprezentări zoomorfe, precum şi bijuterii din aur.

Mai multe alte obiecte metalice – inclusiv fragmente de lingouri de aur şi argint, precum şi catarame de bronz, ace, brăţări, pandantive şi o figurină de cal – au fost găsite şi la faţa locului, a relatat echipa în comunicat.

Unele dintre artefacte sunt acum expuse la un muzeu din localitatea din apropiere, Mariánská Týnice, care a fost un loc de pelerinaj creştin din Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, datorită prezenţei unei proeminente mănăstiri cisterciene.

Multe dintre monedele de aur şi argint nou descoperite provin din surse necunoscute anterior. Această descoperire pune sub semnul întrebării cunoştinţele actuale despre monedele celtice din regiune, a declarat arheologul muzeului Daniel Stráník în comunicat.

Nu au existat semne ale unei aşezări celtice permanente la faţa locului, se arată în comunicat, ceea ce sugerează că ar fi putut fi vorba de o piaţă sau un târg sezonier. „Ar putea fi un loc cu un caracter distinct sezonier al activităţilor, unde oamenii pierdeau la întâmplare în principal obiecte mici sau foarte mici, cum ar fi monedele”, a declarat David Daněček, arheolog la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Ştiinţe, în comunicat.

O piaţă sau un târg ar putea explica, de asemenea, fragmentele de lingouri de aur şi argint găsite la faţa locului. „Acestea ar fi putut juca un rol independent în schimb, dar ar fi putut fi exploatate şi sub supravegherea (cu acordul) conducătorului regional”, a spus el.

Doar o parte dintre descoperiri au fost expuse în muzeu. „Cele mai importante obiecte unice sunt depozitate într-un loc sigur şi vor fi prezentate numai după o evaluare completă, de către experţi, a întregii cercetări”, a declarat directorul muzeului, Pavel Kodera, în comunicat.

Se crede că celţii ocupau doar marginea vestică a Europei antice, cum ar fi Irlanda; dar săpăturile şi dovezile istorice arată că erau răspândiţi pe o mare parte a continentului, de la Peninsula Iberică până în Anatolia şi în spaţiul Republicii Cehe din prezent.

Prima fază a acestei culturi celtice paneuropene este cunoscută sub numele de cultura Hallstatt (între aproximativ 1200 şi 450 î.Hr.), în timp ce apogeul său este recunoscut ca fiind cultura La Tene (între aproximativ 450 şi 50 î.Hr.) în Franţa, Germania şi alte regiuni.

Aceasta nu este prima descoperire a unui tezaur celtic pe teritoriul Cehiei. În iulie, arheologii au raportat găsirea a câteva sute de monede şi peste 1.000 de bijuterii dintr-o aşezare celtică veche de 2.200 de ani în Boemia.