G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Troiene de peste 80 centimetri şi posibile avalanşe medii în munţii Făgăraş…

A nins pe Transfăgărășan
Sursa foto: Facebook / DRDP Brașov

Troiene de peste 80 centimetri şi posibile avalanşe medii în munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 2.000 de metri

Travel9 Oct • 6 vizualizări 0 comentarii

La altitudine mare, la peste 2.000 de metri în munţii Făgăraş şi Bucegi se pot forma în următoarele patru zile troiene izolate de peste 80 de centimetri şi se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, anunţă meteorologii sibieni de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, în Buletinul nivometeorologic, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, în prezent cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi la o staţie montană din România este de 55 centimetri pe Vârful Omu (munţii Bucegi).

„În masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m, s-a depus în ultimele două zile un strat consistent de zăpadă proaspătă, în general de 10-20 cm şi izolat mai mult, peste zăpada acumulată în perioada premergătoare, umezită în mare parte, ce avea grosimi în general de 20-40 cm şi care prezenta pe alocuri o crustă de gheaţă la suprafaţă, peste care acest ultim strat poate aluneca, în special la supraîncărcări. Temperaturile diurne, uşor pozitive între 2000 m şi 2300 m, vor umezi uşor stratul în cursul zilei, ceea ce poate conduce la unele curgeri. În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma unele cruste de gheaţă, care la altitudini de peste 2300 m vor persista şi în timpul amiezelor. Pe anumite văi se întâlnesc acumulări sau troiene de grosimi mai mari, ce depăşesc izolat 60-80 cm. În aceste condiţii se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, se precizează în Buletinul nivometeorologic.

Informarea este valabilă începând de joi seara până luni seara, la ora 21:00, la altitudini de peste 2.000 de metri, mai menţionează sursa citată.

Deja miercuri au avut loc avalanşe de mici dimensiuni, la peste 2000 de metri în Munţii Făgăraş, care „au traversat segmente ale unor poteci turistice”, potrivit informaţiilor publicate de Organizaţia Avalanşe în Carpaţi, pe pagina sa de Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Primul dintr-un număr de 12 noi refugii montane a fost amplasat în Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu / Sunt destinate să ofere adăpost şi sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane

Travel22 Aug 2025
2 comentarii

Ultimul refugiu din Bucegi este pe cale să dispară: „Dacă nu intervenim urgent, până la finalul lunii octombrie, iarna cu zăpezile sale ne va prăbuși refugiul Șaua Strunga”  

Travel13 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.