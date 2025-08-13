Ultimul refugiu din Bucegi este pe cale să dispară: „Dacă nu intervenim urgent, până la finalul lunii octombrie, iarna cu zăpezile sale ne va prăbuși refugiul Șaua Strunga”

Șaua Strunga, un adevărat refugiu pentru pasionații de drumeții în munții Bucegi, este pe cale să dispară, transmit reprezentanții Asociației „Om pe munte”, informează BizBrașov.

Construcția din lemn, singurul refugiu deschis permanent în zonă, riscă să se prăbușească, dacă nu se intervine urgent pentru reabilitarea lui. Refugiul este situat strategic între vârful Leaota și Vârful Omul și face legătura între două dintre cele mai frecventate trasee montane.

Nu este prima dată când refugiul are nevoie de intervenții majore. Cele mai recente reparații, realizate acum doi ani, au vizat înlocuirea „picioarelor” de lemn – buștenii pe care se sprijină întreaga construcție. Lemnul vechi era atât de degradat încât se putea rupe cu mâna.

Fondatorul Asociației „Om pe munte”, Constantin Țăposu, a explicat cât de esențial este acest refugiu. Cu o capacitate modestă de șapte locuri, Șaua Strunga oferă o șansă reală de supraviețuire celor prinși de vreme rea sau care au nevoie să se odihnească în drumul lor montan. Pentru mulți drumeți, acest refugiu reprezintă o ancoră vitală în turele care se întind pe mai multe zile.

„Dacă nu intervenim urgent, până la finalul lunii octombrie, iarna cu zăpezile sale ne va prăbuși refugiul,” avertizează Constantin Țăposu, care a lansat deja o nouă campanie de strângere de fonduri.