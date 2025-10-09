Autoritatea Electorală Permanentă: Vineri intră în vigoare prevederile Regulamentului Uniunii Europene referitoare la publicitatea politică / Sunt vizați sponsorii şi furnizorii unor astfel de servicii

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că vineri intră în vigoare Regulamentul (UE) 2024/900 privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică, transmite Agerpres.

Potrivit AEP, Regulamentul stabileşte norme armonizate pentru serviciile de publicitate politică, care prevăd, printre altele, obligativitatea utilizării de etichete şi notificări privind transparenţa clare, care să conţină informaţii suplimentare, cum ar fi datele de contact ale sponsorului în contextul furnizării de servicii de publicitate politică şi informaţii privind utilizarea tehnicilor de vizare sau distribuire bazate pe date personale.

”Subliniem că prevederile Regulamentului (UE) 2024/900 se aplică tuturor materialelor de publicitate politică, publicate, distribuite sau difuzate prin orice mijloc de comunicare (atât prin intermediul mass-mediei tradiţionale offline, cum ar fi ziarele, televiziunea şi radioul, dar şi prin intermediul platformelor online, al site-urilor web, al aplicaţiilor mobile, al jocurilor pe calculator şi al altor interfeţe digitale), inclusiv în afara campaniei electorale”, se arată într-un comunicat al AEP transmis joi AGERPRES.

Aceste norme vizează sponsorii şi furnizorii de servicii de publicitate politică, inclusiv editorii de publicitate politică şi se aplică mesajelor pregătite, plasate, promovate, publicate, distribuite sau difuzate direct ori indirect de către, pentru sau în numele unui actor politic, precum şi mesajelor altor actori care sunt de natura şi concepute să influenţeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, un comportament de vot sau un proces legislativ sau de reglementare la nivelul Uniunii, la nivel naţional, regional sau local.

Regulamentul urmăreşte să sporească încrederea publicului în comunicarea politică şi să prevină practicile lipsite de transparenţă care vizează influenţarea alegătorilor, în special în mediul digital.

Conform Regulamentului (UE) 2024/900 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410 al Comisiei Europene, orice material publicitar politic trebuie să respecte următoarele cerinţe:

-să fie etichetat clar şi vizibil cu menţiunea „Material publicitar politic”;

– eticheta trebuie să includă: identitatea sponsorului şi, dacă este cazul, a entităţii care îl controlează; referinţa la alegerile, referendumul sau iniţiativa legislativă vizată; informaţii privind utilizarea tehnicilor de vizare sau distribuire bazate pe date personale; o notificare privind transparenţa, accesibilă direct (inclusiv prin link sau cod QR);

– etichetele şi notificările trebuie să respecte cerinţe clare de lizibilitate, contrast şi accesibilitate, adaptate fiecărui tip de suport-tipărit, audiovizual sau digital.

Potrivit noilor reglementări, editorii şi furnizorii sunt obligaţi să păstreze notificările de transparenţă timp de 7 ani, iar publicitatea politică sponsorizată din afara UE este interzisă.

Totodată, va fi instituit registrul european al materialelor publicitare politice online, un portal unic ce va permite accesul public la informaţiile privind materialele publicitare politice online publicate în statele membre sau adresate cetăţenilor sau rezidenţilor UE în Uniune.

AEP anunţă că Regulamentul (UE) 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410 al Comisiei din 9 iulie 2025 privind formatul, modelul şi specificaţiile tehnice ale etichetelor şi ale notificărilor privind transparenţa materialelor publicitare politice în conformitate cu articolele 11 şi 12 din Regulamentul (UE) 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Orientările Comisiei Europene pentru sprijinirea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică pot fi consultate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, www.roaep.ro, în secţiunea Legislaţie Electorală – Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.