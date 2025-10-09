Cărtărescu, autoironie lângă statuia lui James Joyce pe tema faptului că n-a câștigat premiul Nobel: „Ne unește aceeași soartă”

Deși este cotat cu șanse de a câștiga premiul Nobel pentru Literatură, scriitorul român Mircea Cărtărescu n-a fost nici anul acesta favoritul marilor case de pariuri care i-au avansat în fruntea clasamentului pe scriitoarea chineză Can Xue și pe scriitorul maghiair László Krasznahorkai. În final, marele premiu i-a revenit scriitorului László Krasznahorkai, conform anunțului oficial al Academiei Suedeze din Stockholm.

La scurt timp după ce informația a fost făcută publică, Mircea Cărtărescu a postat un mesaj autoironic pe rețele sociale, apărând într-o imagine lângă statuia lui James Joyce (în Trieste, Italia). “Împreună ne-nțelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…”, a scris acesta.

Și în 2016, când Bob Dylan a câștigat Nobelul, Mircea Cărtărescu a postat de asemenea un mesaj în care a spus că îi era milă de „scriitorii adevărați”, pentru ca ulterior să-și șteargă postarea și să explice că a fost o reacție provocată de „surpriză”:

„Mi-am şters prima postare, făcută la mare surpriză. Poate-o s-o şterg şi pe-asta, că nu mi-am revenit din şoc şi încă vorbesc aiurea… Nu cred că Dylan avea nevoie de premiul ăsta; până la urmă, totuşi, de ce nu? Nimeni nu contestă că e un mare poet şi un geniu muzical (eu l-am şi tradus, uite coperta!) Dar mi-e atat de milă de scriitorii adevăraţi, Adonis, Ngugi, DeLillo şi alţi 2-3 care aproape că aveau premiul în buzunar! Cum naiba s-or simţi acum? Şi-mi pare atât de rău pentru marii scriitori care îmbătrânesc la coadă, maeştrii şi favoriţii mei: Pynchon, Lobo Antunes, Amos Oz, John Ashbery, Vila-Matas… Ne-a făcut-o comitetul Nobel de data asta!”, a scris Cărtărescu, la momentul respectiv.