Ciprian Ciucu se plânge de lipsă de susținere din partea PNL Ilfov, organizație condusă de Hubert Thuma: „Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț” / Primarul sectorului 6 exclude o candidatură comună PSD-PNL-USR la Primăria Capitalei
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a exclus varianta unei candidaturi comune PNL-PSD-USR pentru Primăria Generală a Capitalei, comparând o astfel de strategie cu „episodul rușinos Crin Antonescu”. Totodată, edilul Sectorului 6 a lansat acuzații directe la adresa șefului PNL Ilfov, Hubert Thuma, afirmând că nu are o colaborare bună cu acesta și că nu este susținut de toți liderii PNL București-Ilfov, deși se află pe primul loc în sondajele PSD.
Ciprian Ciucu a declarat joi, la Digi24, că nu va accepta niciodată un candidat comun al celor trei partide, PSD, PNL și USR, la București, considerând opțiunea ca fiecare formațiune să aibă propriul candidat mult mai fezabilă.
„N-o să văd niciodată candidat comun cu cele trei partide,” a subliniat Ciucu, adăugând că o strategie de a opune un singur candidat al Coaliției unui candidat suveranist ar fi „o mare prostie” care nu ar face decât să crească procentul extremiștilor.
Liderul liberal a avertizat că, dacă decizia privind alegerile locale nu va fi luată până luni, scrutinul se amână pentru 2026. El a acuzat în mod direct PSD și pe Sorin Grindeanu pentru blocarea discuțiilor privind organizarea alegerilor, afirmând că aceștia au amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și alte partide formează o alianță.
Pe de altă parte, Ciucu a vorbit despre tensiunile interne din PNL. Primarul Sectorului 6 a recunoscut că relația sa cu liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, este una slabă. „Eu nu am inițiat niciodată conflicte, mai ales în interiorul partidului. Nu poți să fii plăcut de toată lumea,” a spus Ciucu, înainte de a adăuga despre Thuma: „Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț.”
Ciucu a precizat că, deși are susținerea partidului la nivel național, liberalii din București-Ilfov nu sunt „cei mai fericiți” cu privire la el.
În ciuda lipsei de susținere din partea tuturor colegilor locali, Ciprian Ciucu a dezvăluit că este considerat o opțiune serioasă de către PSD. El a menționat un sondaj comandat chiar de Sorin Grindeanu, conform căruia Ciucu ar fi pe primul loc, la doar un procent distanță de Daniel Băluță.
