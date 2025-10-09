VIDEO Parlamentul European adoptă o rezoluție privind atacurile cu drone rusești. Negrescu: „Europa nu va rămâne tăcută”

Parlamentul European a adoptat joi, cu o largă majoritate de 469 de voturi, o rezoluție referitoare la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene și NATO, precum și la amenințările asupra infrastructurii critice. Documentul a fost inițiat de europarlamentarul PSD Victor Negrescu, cu sprijinul grupului social-democrat.

„Europa nu va rămâne tăcută când dronele rusești încalcă spațiul nostru aerian și pun în pericol infrastructura noastră critică. Este datoria noastră să-i protejăm pe oameni și să acționăm ferm atunci când suntem atacați”, a transmis Negrescu într-o postare pe Facebook.

În textul rezoluției sunt menționate de zece ori România și de patru ori regiunea Mării Negre, un fapt pe care europarlamentarul îl consideră „un semnal clar de sprijin pentru flancul estic”. Negrescu a subliniat că România a fost vizată în repetate rânduri de atacuri, fragmente de drone căzând pe teritoriul național, iar situația nu reprezintă „incidente izolate”.

Eurodeputatul român a cerut o reacție comună, coordonată și transparentă din partea UE și NATO, „fără escaladarea conflictului, dar suficient de puternică pentru a descuraja Rusia”. Printre măsurile propuse se numără investiții în apărare, în sisteme anti-dronă, în infrastructura critică de la Marea Neagră și în securitatea cibernetică.

De asemenea, Negrescu a solicitat ca Rusia să fie trasă la răspundere, inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acoperi costurile de protecție și neutralizare a amenințărilor. „Europa trebuie să fie unită, puternică și hotărâtă să respingă orice formă de agresiune”, a afirmat acesta.