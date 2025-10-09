Care sunt țările europene care găzduiesc cei mai mulți miliardari și cât de mare este averea lor: Germania și Italia în top

Analiză Euronews, via Rador: Inegalitatea bogăției este o problemă semnificativă la nivel mondial, inclusiv în Europa. Cel mai bogat 1% din populație deține cel puțin 20% din averea din aproape toate țările europene, iar în multe cazuri, această pondere depășește 25%, potrivit studiului Our World in Data.

În Europa, multe țări găzduiesc zeci de miliardari. Așadar, care sunt cele trei țări europene cu cei mai mulți miliardari?

Potrivit Forbes, în 2025, în lume există peste trei mii de miliardari, cu o avere netă cumulată de 13,7 trilioane de euro. Această vastă concentrare a averii este foarte dezechilibrată deoarece mai mult de jumătate din totalul miliardarilor sunt concentrați în trei țări – Statele Unite, China și India.

Lista miliardarilor Forbes se bazează pe estimări în dolari americani, reflectând cetățenia indivizilor şi nu țara lor de reședință.

Germania găzduiește cel mai mare număr de miliardari din Europa

Germania deține primul loc în clasamentul global. Țara are cel mai mare număr de miliardari din Europa, cu un total de 171, care dețin o avere netă cumulată de 676,4 miliarde de euro. Cea mai bogată persoană din Germania este Dieter Schwarz, cu o avere de 35 de miliarde de euro, clasându-se pe locul 37 în lume.

Italia ocupă locul al doilea în Europa, cu 74 de miliardari în dolari. Averea lor netă totală este de 89 de miliarde de euro, iar cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, cu 32,6 miliarde de euro, ocupând locul 41 în lume.

Regatul Unit găzduiește 55 de miliardari, cu o avere netă combinată de 203 miliarde de euro. Cea mai bogată persoană din țară este Michael Platt, a cărui avere este estimată la 16 miliarde de euro. La nivel global, el ocupă locul 106.

În 2025, Franța are 52 de miliardari, clasându-se pe locul patru în Europa. Cea mai bogată persoană din țară este Bernard Arnault, conducătorul imperiului de lux LVMH, care deține Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora și multe alte mărci globale.

Averea sa se ridică la 152 de miliarde de euro, ceea ce îl face a cincea cea mai bogată persoană din lume, conducând clasamentul şi în 2024. Arnault este implicat frecvent în dezbaterea privind impozitul pe avere din Franța, o măsură căreia i se opune cu fermitate.

Germania, Italia, Regatul Unit și Franța sunt singurele națiuni din Europa cu peste 50 de miliardari

Suedia și Elveția urmează primele patru locuri, cu 45, respectiv 42 de miliardari. Stefan Persson este cea mai bogată persoană din Suedia, cu o avere de 15,9 miliarde de euro. În Elveția, Gianluigi Aponte și Rafaela Aponte-Diamant ocupă primul loc, fiecare cu o avere de 32,2 miliarde de euro, clasându-se pe locul 44 la nivel global.

Spania nu se află în top cinci

Spania, care este una dintre cele mai mari cinci economii europene, are cei mai puțini miliardari: 34 în total, clasându-se pe locul șapte în Europa. Amancio Ortega, cu o avere netă de 106 miliarde de euro, este cea mai bogată persoană din Spania și ocupă locul nouă în lume.

Între timp, Turcia are 32 de miliardari, după care, cifrele scad dramatic, Norvegia urmând pe listă cu doar 17 miliardari.

Numărul miliardarilor din alte țări europene este următorul: Grecia (16); Olanda (13); Irlanda, Belgia și Republica Cehă (câte 11 fiecare); Polonia și Cipru (câte 10 fiecare); Austria și Danemarca (câte 9 fiecare); Finlanda (7); România (6); Ungaria (4); Slovacia și Bulgaria (câte 2 fiecare); și Portugalia, Luxemburg, Croația, Islanda și Albania (câte 1 fiecare).

Printre aceste țări, cea mai bogată persoană din Austria, Mark Mateschitz, are o avere netă de 34,6 miliarde de dolari, clasându-se pe locul 38 la nivel global.

Aceste date arată că țările din Europa de Vest și de Nord domină lista miliardarilor, Germania, Italia, Regatul Unit, Franța și Suedia reprezentând împreună 61% din totalul european.

Rolul dimensiunii economice

Concluziile sugerează că dimensiunea economică a unei țări este unul dintre factorii cheie care explică diferențele dintre națiuni. Cele patru țări europene cu cei mai mulți miliardari se numără şi printre cele mai mari cinci economii ale continentului, deși clasamentele lor în ceea ce privește PIB-ul și numărul de miliardari nu coincid perfect.

Regatul Unit și Elveția sunt, de asemenea, două dintre principalele centre financiare ale Europei.

Pe de altă parte, Raportul UBS privind ambițiile miliardarilor din 2024 prezintă cifre diferite, deoarece reflectă datele din 2024 și utilizează o metodologie diferită de Forbes.

Potrivit UBS, Germania continuă să conducă clasamentul cu 117 miliardari, în timp ce Elveția se clasează pe locul doi cu 85. Urmează Regatul Unit (82), Italia (62), Franța (46), Suedia (28) și Spania (27).

Articol de Servet Yanatma / Traducerea: Cătălina Păunel