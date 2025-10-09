Două romane ale scriitorului ieșean Cătălin Mihuleac vor fi traduse în limba franceză și vor apărea, luna viitoare, în librării, lansarea urmând să aibă loc la Paris

Două dintre cărțile semnate de scriitorul ieșean Cătălin Mihuleac vor fi traduse în limba franceză. Este vorba de ”America de peste pogrom” și ”Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine” care vor fi publicate de editura franceză Les Éditions Libretto, respectiv de cea elvețiană Les Éditions Noir sur Blanc. În luna noiembrie, volumele vor apărea în librării, lansarea urmând să aibă loc, în aceeași lună, în cadrul unui festival organizat la Paris și dedicat orașului București.

”America de peste pogrom” – în franceză ”Les Oxenberg & les Bernstein” – surprinde realitatea crudă a persecuției suferită de comunitatea evreiască în anii premergători intrării României în al Doilea Război Mondial și în timpul pogromului din 1941, de la Iași. Volumul a mai apărut în limba franceză în 2020, dar acum va fi publicat într-o ediție ”poche” (de buzunar).

”Franța e campioana mondială a Literaturii. Pledează pentru asta inclusiv numărul de premii Nobel obținute – 16, față de Germania, de exemplu, cu doar opt. E cea mai exigentă țară în sectorul cărții. Prima ediție franceză a romanului «Les Oxenberg & les Bernstein» (titlul original ”America de peste pogrom) datează din august 2020. A avut impact puternic la public și critică, deși atunci, fiind pandemie, librăriile s-au închis în două rânduri. Succesul a fost consfințit inclusiv de premiul «Meilleur roman européen» oferit de revista Transfuge.

Faptul că acum reapare în format de buzunar – ceea ce presupune tiraj de masă, la preț redus – demonstrează câștigarea unui loc între valorile de pe piața de limbă franceză. Acest gen de reeditare nu-i la îndemâna autorilor români; inclusiv cei premiați în România având parte de traduceri fără ecou în Franța. Eu cred că atunci când juriile din țara noastră premiază anumite cărți, scoțându-le astfel în evidență, trebuie să aibă în vedere potențialul lor de export”, explică Mihuleac.

Fin cunoscător al istoriei evreilor din România, subiect abordat în mai multe dintre volumele sale, scriitorul ieșean a observat recenta exacerbare a fenomenului antisemit din țara noastră:

”Ura rasială are o nemaipomenită putere de regenerare. Ea e aidoma zmeului din poveste, căruia îi tai un cap, dar îi răsar alte trei în loc. Fenomenul e global, el nu privește doar România. La expansiunea lui contribuie politica externă nefericită a Israelului. Nu mă refer doar la conflictul din Gaza, ci și la faptul că Israelul nu extrădează cetățenii sancționați penal în alte țări. Așa e cazul rusofilului Ilan Șor, condamnat la ani grei de temniță în Moldova, sau al unui fost patron de presă din România. Toate astea atrag antipatie internațională, dar lumea ar trebui să distingă între Israel ca stat și evreii simpli, cei mai mulți fiind contestatari ai politicii lui Netanyahu și-a clicii sale.”

Cealaltă traducere a unei opere a lui Mihuleac privește ”Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine” – în franceză ”Les demoiselles de Fontaine” -, care este dedicată strânselor legături româno-franceze din prima jumătate a secolului trecut. ”Franța a fost în toate domeniile sora mai mare a României. În romanul «Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine» am insistat pe Misiunea Militară, care a antrenat armata română în Primul Război Mondial, și pe Misiunea Universitară, care-a educat românii după aceea. Din toate valorile culturii franceze s-a înfruptat neamul nostru, începând cu bogăția limbii franceze, care s-a răsfrânt asupra limbii române”, afirmă Mihuleac.

Recunoscut pentru stilul său expresiv, scriitorul recunoaște, legat de traducerea în altă limbă, că ”Se mai pierde, este inevitabil. Însă, principalul e ca tonul narativ să nu fie trădat. Până acum, am colaborat cu traducătoarea Marily Le Nir, bună cunoscătoare a limbii noastre. Bunicul și tatăl ei au lucrat în Misiunea Universitară în România – unul la Petroșani, altul la Alba Iulia – ea însăși fiind născută la Alba Iulia. De altfel, «domnișoarele lui Fontaine» din carte i-au fost colege doamnei Le Nir la Liceul francez din București, care-a funcționat până-n anul 1948, când a fost interzis de ocupația sovietică.”

Până acum, romanul „America de peste pogrom” a fost tradus în trei limbi: germană, franceză și poloneză. Pentru „Poziția a unsprezecea și domnișoarele lui Fontaine”, traducerea de față este prima. Apariția oficială a celor două volume, în librării și pe site-urile de comenzi online, va avea loc pe 6 noiembrie.

În partea a doua a lunii noiembrie, romanele vor fi lansate în cadrul ediției a noua a UN WEEK-END À L’EST, festival organizat la Paris și dedicat, anual, unei metropole culturale din Estul Europei. În 2025, a fost ales Bucureștiul. Director al manifestării este un alt ieșean, regizorul Cristian Mungiu.

Ediția franceză a ”Les Oxenberg & les Bernstein” a volumului „America de peste pogrom” (Cartea Românească, 2014, reeditat la Polirom în 2017 și la Humanitas în 2021), a primit premiul „Meilleur roman européen 2020” acordat de revista literară Transfuge. Ediția în limba germană (Oxenberg & Bernstein; Paul Zsolnay Verlag, 2018) a fost clasată pe locul 5 în topul canalului de televiziune SWR2 din iunie 2018, top dedicat celor mai bune apariții editoriale din Austria, Germania și Elveția și a fost nominalizată la premiile Târgului de carte de la Leipzig (2018).

Fost jurnalist și cadru didactic la Secția de Jurnalistică de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la această instituție de învățământ superior obținând și titlul de doctor în filologie, cu teza „Pamfletul și tableta”, Cătălin Mihuleac a ales, în final, să se dedice carierei de scriitor, publicând proză scurtă și romane.