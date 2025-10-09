LIVE BREAKING Trump anunță că prima fază a acordului de pace din Gaza a fost semnată / ”Toți ostaticii vor fi eliberați în curând” / Netanyahu: „O zi importantă pentru Israel”

”Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace„, sunt cuvintele postate pe Truth Social de către președintele SUA, Donald Trump, prin care a anunțat primii pași concreți pentru pacea din Gaza. „O zi importantă pentru Israel”, a anunțat și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Hamas a solicitat Statelor Unite și altor mediatori să se asigure că Israelul pune în aplicare acordul „fără întârziere”.

UPDATE, ora 7.26

Trump a anunțat miercuri, îniante de anunțul cu privire la un prim acord de pace în Gaza, că ar putea călători în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii.

„S-ar putea să merg acolo spre sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine”, a declarat preşedintele american la Casa Albă.

UPDATE, ora 7.25

Apărarea Civilă din Gaza a raportat joi mai multe atacuri israeliene, în urma anunţului făcut în cursul nopţii privind un acord între Israel şi Hamas pentru un armistiţiu, relatează Agerpres, care preia AFP.

UPDATE, ora 7.21

Trump a afirmat miercuri, într-un interviu acordat canalului Fox News după anunţarea unui acord de încetare a focului între Hamas şi Israel, că este convins că ostaticii se vor „întoarce luni”, notează AFP, transmite Agerpres.

„Cred că ostaticii se vor întoarce luni (…) inclusiv corpurile morţilor”, a declarat preşedintele american.

Dintre cele 251 de persoane răpite în atacul Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza, 47 sunt încă ţinute ostatice în teritoriul palestinian, dintre care 25 au murit, potrivit armatei israeliene.

UPDATE, ora 7.19

Palestinienii strămutați de războiul din Gaza declară pentru Associated Press că speră ca acordul de pace să le permită să părăsească adăposturile și să se întoarcă acasă.

„Voi reconstrui casa, vom reconstrui Gaza”, spune Ayman Saber, care locuiește în Khan Younis.

Ahmed Sheheiber spune că așteaptă „nerăbdător” să se întoarcă la casa sa din tabăra de refugiați Jabaliya.

„Este o zi importantă, o bucurie imensă”, spune el.

Coordonatorul ajutorului umanitar, Eyad Amawi, spune că este îngrijorat că Israelul ar putea pune obstacole în calea acordului și că simte un amestec de fericire și tristețe.

„Credem și nu credem. Avem sentimente contradictorii, între fericire și tristețe, amintiri, totul este amestecat”, spune el.

„Trebuie să reparăm totul aici, în special efectele psihologice, pentru a ne (continua) viața”, adaugă el.

Articolul inițial:

”Acest lucru înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică.

Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile învecinate și pentru Statele Unite ale Americii, și mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI SĂ FIE PĂCIFICATORII!”, a scris Trump.

„O zi importantă pentru Israel”, a anunțat și premierul israelian Benjamin Netanyahu pe rețelele de socializare la scurt timp după ce președintele Trump a anunțat acordul.

Se așteaptă ca acesta să convoace mai târziu guvernul pentru a aproba acordul.

Bucuria s-a răspândit peste noapte pe străzile întunecate din Khan Younis, în sudul Gazei, iar în Piața Ostatici din Tel Aviv, mama unui israelian ținut captiv a aprins un foc de artificii pentru a sărbători ceea ce speră să fie eliberarea iminentă a fiului său, scrie BBC.

O declarație a Forumului Familiilor Ostatici a exprimat „profunda recunoștință față de președintele Trump” pentru ceea ce a numit „o realizare istorică”.

Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se reunească, urmat de o ședință a întregului guvern pentru a autoriza eliberarea prizonierilor palestinieni în schimbul ostaticilor.

Hamas a confirmat că așteaptă aprobarea finală a listei de prizonieri. Acesta este al treilea armistițiu încheiat de la începutul războiului sângeros de acum doi ani, iar ambele părți speră că acesta va marca sfârșitul definitiv al luptelor.

Nu este clar dacă au fost oferite garanții internaționale pentru a asigura acest lucru.

De asemenea, există puține detalii cu privire la problemele spinoase abordate de planul de pace al SUA. Acesta cere Hamasului să renunțe la arme, lucru pe care acesta l-a refuzat în repetate rânduri, și prezintă planuri pentru guvernarea postbelică și reconstrucția Gazei, care se află în mare parte în ruine.

Armistițiul va intra în vigoare imediat după aprobarea de către guvernul israelian, în jurul orei 14:00, ora Ierusalimului, a declarat un înalt oficial palestinian.

În ciuda speranțelor că acest lucru ar putea duce la sfârșitul războiului care durează de doi ani, detalii cruciale trebuie încă discutate.

Progresul înregistrat în Egipt survine la doi ani și două zile după ce Israelul a lansat o campanie militară în Gaza, ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023, în care militanți înarmați conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici.

De atunci, cel puțin 67.183 de persoane au fost ucise în operațiunile militare israeliene din Gaza, dintre care 20.179 copii, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas.