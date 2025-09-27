Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL 2025. Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. MInisterul precizează că exerciţiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara. ”Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie. Vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei”, menţionează MApN.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că circulă citaţii false de chemare în armată: „Scopul este panica în preajma alegerilor”
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin folosirea WhatsApp / La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune / Au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor
EXCLUSIV Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu despre drona rusească: Avioanele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu ținta, piloții au avut aprobarea de a doborî ținta, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul / MApN a publicat raportul asupra incidentului: drona rusească Geran a orbitat aproximativ 50 de minute
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.