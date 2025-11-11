Ministrul ungar de externe, acuzații la adresa opoziției: Partidul Tisza a predat ucrainenilor datele a două sute de mii de unguri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Cel mai grav atac la adresa suveranității Ungariei din ultimii ani este acela că Partidul Tisza a predat Ucrainei datele a două sute de mii de cetățeni ungari și astfel Ucraina poate influența deciziile privind viitorul țării noastre prin intermediul lor”, a declarat luni, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului de resort, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful diplomației ungare a subliniat în cadrul emisiunii „Ora Adevărului”, difuzată pe canalul YouTube „Bunul simț”, că Péter Magyar a recunoscut, în esență, într-un interviu recent acordat Financial Times, că ar face orice pentru Bruxelles, lucru pe care actualul guvern nu este dispus să-l facă.

„Dar de ce suntem surprinși? Ei bine, acesta este ordinul. Acest om trebuie să facă asta, de altfel imunitatea sa nu ar fi fost menținută și cazul său ar fi deja în fața justiției”, a spus Péter Szijjártó, care a adăugat: „În prezent, Parlamentul European obstrucționează ancheta și justiția din Ungaria în mai multe cazuri în care acest om ar fi inculpat. Și este firesc să existe așteptări în schimb. De exemplu, să facă din Ungaria o slugă a Bruxelles-ului (…) O spun din nou, Bruxelles-ul obstrucționează desfășurarea procedurilor judiciare în Ungaria împotriva acestui om, care a spus că nu se va ascunde niciodată în spatele imunității și imunitatea ar trebui desființată. Acum, ce putem aștepta de la o organizație politică a cărei bază de date este creată de specialiștii ucraineni, care pun datele a două sute de mii de unguri în mâinile ucrainene?”

Péter Szijjártó a subliniat că nimeni nu a contestat faptul că baza de date a Partidului Tisza a fost realizată cu participarea ucrainenilor.

„Astfel, această bază de date a ajuns în mâinile ucrainenilor. Apoi, această bază de date a fost făcută publică. Cu aceasta, cea mai mare problemă este că de acum înainte ucrainenii au obținut acces la datele a două sute de mii de cetățeni ungari, iar ucrainenii pot influența deschis, fără scrupule și fără rușine deciziile privind viitorul Ungariei prin intermediul a două sute de mii de ungari”.

Sursa: MTI / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu